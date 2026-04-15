NBA Playoffs 2026 : Cavs – Raptors, la preview !

Nous voici aux portes des Playoffs 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, en enchaînant tout de suite par la matchup qui opposera Cleveland à Toronto. Est-ce que les Raptors vont tenir face aux Cavs vrais favoris ? Donovan Mitchell et James Harden vont-ils imposer leur loi ? Ou bien Scottie Barnes et ses potes vont créer la surprise ? On fait le point complet sur la série, dans la preview vidéo !

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