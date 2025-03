La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin les Sixers ont dit officiellement adieu à la postseason, de manière bien prématurée.

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Bonne opération du jour : Magic, Heat, Mavs, Lakers

Dans l’optique du play-in tournament à l’Est, le Magic s’est emparé de la septième place, synonyme de match à domicile, alors que le Heat a tapé le combo victoire + défaite des Bulls pour se rapprocher justement de Chicago, que Miami devrait également jouer lors du play-in. Faut suivre. A l’Ouest les Lakers continuent leur lutte pour rester dans le Top 4 et la victoire face aux Grizzlies compte presque double, alors que les Mavs continuent de croire au play-in (1,5 victoire d’avance sur les Suns) après leur victoire à Chicago.

Mauvaise opération du jour : Sixers, Bulls, Kings, Grizzlies

Même si l’on n’attendait plus que l’officialisation, c’est désormais chose faite : les Sixers ne disputeront pas les Playoffs. Nouvelle défaite, contre le Heat, et une saison à jeter très vite aux oubliettes pour la franchise de Philadelphie. A l’Ouest les Grizzlies glissent à la cinquième place après la première de Tuomas Iisalo sur le banc, alors que les Kings se rapprochent de plus en plus de la place qui leur est due : la place du con, en toute amitié bien sûr.

Les affiches de la nuit prochaine

21h30 : Cavs – Clippers

0h : Knicks – Blazers

1h : Bucks – Hawks

1h : Wolves – Pistons

1h : Pelicans – Hornets

1h : Spurs – Warriors

1h30 : Sixers – Raptors

3h : Suns – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Magic, Hawks, Bulls ou Heat

Celtics – Magic ou Hawks

Knicks – Bucks

Pacers – Pistons

Play-in tournament :

Magic – Hawks

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Warriors, Wolves, Mavs ou Kings

Rockets – Warriors ou Wolves

Nuggets – Clippers

Lakers – Grizzlies

Play-in tournament :