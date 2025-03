Alors que la saison régulière va prendre fin dans deux semaines, la Course au MVP continue d’animer les débats. Plutôt Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic ? Pour le meneur des Pacers Tyrese Haliburton, le choix est vite fait.

“Shai Gilgeous-Alexander est le MVP, sans aucun doute.”

Contrairement à beaucoup de spécialistes qui s’arrachent les cheveux au moment de choisir leur MVP de la saison 2024-25, Haliburton n’hésite pas longtemps. Pour la star des Pacers, SGA domine les débats autant individuellement que collectivement, et c’est ce qui fait de lui le MVP indiscutable.

“J’ai grandi à une époque où le meilleur joueur de la meilleure équipe gagnait toujours le MVP” a justifié Haliburton. “Je pense que notre époque s’éloigne un peu de cela, et il n’y a pas de problème avec ça, parce que je pense que Jokic et ces gars-là méritaient de gagner. Mais je pense que si vous enlevez le fait qu’ils ont le meilleur bilan (le Thunder, ndlr.), il serait toujours le MVP, et si vous ajoutez le fait qu’il a le meilleur bilan, ça devient une décision facile.”

Tyrese Haliburton est né en 2000 et a grandi à une époque où le bilan collectif semblait peser un peu plus qu’aujourd’hui au moment de faire les comptes.

Steve Nash a par exemple remporté deux titres de MVP avec les inarrêtables Suns sans forcément avoir des stats de mutant. Derrick Rose a été élu MVP quand les Bulls ont fini avec le meilleur bilan de la Ligue, mais avec des chiffres moins impressionnants que d’autres (coucou LeBron). Quant aux géants de la dernière décennie – LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry – ils ont toujours été élus avec d’excellents bilans collectifs.

Le titre de MVP de Russell Westbrook en 2017 a un peu changé la donne. Brodie a été élu en étant “seulement” sixième à l’Ouest (47 victoires), après avoir terminé avec un triple-double de moyenne suite au départ de KD à Golden State l’été précédent. La NBA a voulu récompenser la campagne historique de Russ, fermant les yeux sur un classement habituellement jugé trop bas pour être MVP. En 2021 et 2022, Nikola Jokic a remporté à son tour le prestigieux trophée sans atteindre la barre des 50 victoires (Denver a même fini sixième en 2022). La greatness individuelle du Joker ne pouvait simplement pas être ignorée.

Cette année, Nikola Jokic est toujours un candidat très sérieux mais Shai Gilgeous-Alexander a clairement l’avantage du bilan (quinze victoires supplémentaires à l’heure de ces lignes), en plus de réaliser une énorme campagne individuelle. Autant dire que SGA coche absolument toutes les cases.

“Je n’ai pas de vote, mais si vous faisiez un sondage auprès des joueurs, je suis sûr qu’il gagnerait.” – Tyrese Haliburton

Source texte : The Oklahoman

