Draymond Green était tout proche de signer aux… Grizzlies à l’été 2023

Au détour d’un gros dossier sur les Grizzlies et la fin surprenante de Taylor Jenkins en tant que coach de l’équipe, ESPN nous a appris que la franchise avait presque réussi à recruter Draymond Green à l’été 2023. Il a fallu une contre-attaque des Warriors pour conserver la grande gueule préférée de la Baie en Californie.

Tiens donc, Draymond Green aux Grizzlies ? Oui, et ce n’est pas un poisson d’avril. L’histoire est particulièrement surprenante mais bien réelle. Après avoir été sortie des Playoffs par des Warriors en route vers le titre lors de la saison 2021-22, la franchise de Memphis est tombée amoureuse du joueur, qu’elle voulait absolument recruter à la fin de son contrat, l’été suivant.

Et l’intérêt était partagé, selon ESPN. Draymond Green a même contacté, à l’époque, ses partenaires de toujours que sont Stephen Curry, Steve Kerr et Klay Thompson pour les informer de son intention de signer un contrat à Memphis. Le signal d’alerte est aussitôt déclenché, et sous l’impulsion de Joe Lacob, propriétaire des Warriors, un contrat de 100 millions sur 4 ans est proposé illico à Dray, qui le signera rapidement et restera finalement à San Francisco.

Cette association entre Green et les Grizzlies reste pourtant particulièrement étrange, surtout à la lueur des propos du joueur à la suite de l’élimination de Memphis en 2022. De grandes joutes verbales en podcast, notamment envers Dillon Brooks.

Seulement, la direction de la franchise a vu en le multiple champion NBA un profil capable d’apporter énormément à une troupe très talentueuse mais jeune et inexpérimentée. Dont le meilleur exemple est peut-être les matchs de suspension imposés par la NBA à Ja Morant suite à son premier dérapage sur les réseaux sociaux, arme à feu en main.

Et peut-être qu’un profil comme Green aurait fait du bien. Le gars qu’on écoute dans le vestiaire, qui malgré ses coups de sang sur le terrain, souvent proches de 0 en termes de QI, est capable de prendre le feu pour ses coéquipiers. Et surtout, un homme qui a gagné, qui sait comment gérer la défaite pour la transformer en succès.

Les Warriors n’ont pas laissé leur trio historique se briser, et Green est aujourd’hui à l’aube d’une quinzaine capitale pour la saison de l’équipe. De leur côté, les Grizzlies sont aussi à la lutte pour une bonne place en Playoffs, mais avec des ambitions moindre que ce que la belle campagne de régulière 2022 pouvait laisser entrevoir. Les recrutements suivants de Memphis (Marcus Smart, Derrick Rose) pour apporter de l’expérience se sont révélés infructueux, et voilà que Taylor Jenkins est le premier à en faire les frais.

Source : ESPN