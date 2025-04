Après la bagarre entre les Wolves et les Pistons ce dimanche, la NBA a bien pris le temps de revoir ce qu’il s’est passé avant de distribuer les sanctions. Ces dernières viennent tout juste de tomber.

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la nouvelle. Côté Pistons : Isaiah Stewart prend deux matchs de suspension, tandis que Ron Holland et Marcus Sasser écope d’un match. Côté Wolves : Naz Reid et Donte DiVincenzo ont tous les deux pris un match de suspension.

Dans un match houleux, les choses ont dégénéré dans le deuxième quart-temps après une faute de Ron Holland sur Naz Reid. Ce dernier a pointé du doigt le jeune joueur des Pistons, qui n’a pas trop apprécié le geste. Donte DiVincenzo s’est ensuite immiscé entre les deux joueurs et c’est véritablement parti en cacahuète.

En pleine embrouille, DiVincenzo, Holland et Reid sont tombés au premier rang des spectateurs derrière le panier, tandis que Marcus Sasser et Isaiah Stewart – jamais très loin quand il y a une bagarre – sont venus ajouter leur grain de sel. Résultat : ils ont tous été expulsés de la rencontre, en plus des coachs J.B. Bickerstaff (Pistons) et Pablo Prigioni (assistant Wolves).

La NBA a précisé que la sanction plus sévère pour Stewart était liée en partie à son historique en matière de baston.

Source texte : Shams Charania / NBA

