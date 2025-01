On y est ! Enfin ! Let’s go Magic and play the song à nouveau, Paolo Banchero est de retour pour porter un Magic néanmoins résilient en son absence. Une raison de plus de mater cette belle équipe d’Orlando, et pas des moindres.

Rookie Of the Year pour sa première saison, All-Star pour la deuxième et parmi les 15 meilleurs joueurs de la Ligue pour la troisième. Voilà le genre de progression fulgurante que peut assumer Paolo Banchero, la star sous taurine du Magic d’Orlando. Malheureusement coupé en plein élan à l’aube de sa saison III, Papa Ban a du rester assis plus de deux mois et sera donc de retour ce soir face aux Bucks, comme l’a annoncé dans la nuit le journaliste Chris Haynes, alors qu’un retour était aussi imaginé hier soir.

Sources: Orlando Magic star Paolo Banchero (oblique) will make his return Friday against the Milwaukee Bucks after being sidelined for over two months. #haynesbriefs pic.twitter.com/AOlHmqmWSj

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 9, 2025



En l’absence de son franchise player le Magic a tenu, et a même fait mieux que ça puisque la franchise floridienne a su faire avec les absences de Franz et Mo Wagner puis bien d’autres pour rester installé dans les hauteurs de l’Est. Résilience au max pour la jeune équipe de Jamal Mohsley qui s’est découvert un leader “par défaut” avec Jalen Suggs ou un ROY maison avec Tristan Da Silva, mais le retour du boss devrait faire énormément de bien pour enlever un peu de pression aux héros des deux derniers mois. On parle quand même d’un mec qui en avait collé 50 en marchant trois jours avant de se blesser, disons que ce genre de présence est plutôt rassurante dans un roster…

Le début de saison de Paolo Banchero en chiffres

Le Magic n’aura peut-être pas de joueur All-Star cette saison car San Francisco n’a pas d’EPAHD assez grand pour tout le monde, mais collectivement et dans l’état d’esprit cette saison 2024-25 est pour l’instant presque parfaite malgré les circonstances. A voir comment le Taureau italo-américain se greffera à tout ça, mais on n’a peu de doutes sur la réussite de cette entreprise… Tu nous as manqué Paolo, ça fait plaisir de te retrouver.