Jared McCain (Sixers) ne rejouera pas de la saison…

Terrible nouvelle pour les fans des 76ers : leur pépite Jared McCain ne rejouera pas de la saison. Les mauvaises nouvelles continuent de s’enchaîner à Philadelphie…

Il était le petit rayon de soleil de Philadelphie. Entre deux tiktoks, Jared McCain s’est révélé être un excellent joueur de basket. Auteur d’une première saison fabuleuse à 15 points (46% au tir, 38 depuis le parking) et quasiment trois passes de moyenne, il avait tout pour être élu Rookie de l’Année.

Sauf qu’il a été fauché en plein vol lors d’un soir froid de décembre. Blessé et opéré d’une déchirure au ménisque depuis quasiment un mois, le suspense quant à son retour restait entier même si les motifs d’espoirs étaient peu nombreux.

C’est Marc Stein qui a mis fin à toutes les espérances des fans des 76ers et de balle orange en général : Jared McCain ne rejouera pas de la saison.

Breaking: Philadelphia 76ers rookie guard Jared McCain has been ruled out for the remainder of the season after left knee surgery last month, the team announced. pic.twitter.com/ebA69FbZZx

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 10, 2025

Encore une mauvaise nouvelle pour Philadelphie et on en vient à se demander si la franchise n’est pas réellement maudite.

Pendant presque deux mois, le rookie nous a régalé et était la seule raison de regarder des 76ers catastrophiques en début de saison.

Alors rien que pour ça, on peut dire merci l’artiste et à l’année prochaine.

Source texte : Marc Stein