Après Diana Taurasi fin février, c’est une autre grande figure du basket féminin qui a décidé de raccrocher : Elena Delle Donne. L’ancienne MVP de la WNBA vient en effet d’annoncer sa retraite.

“Merci de m’avoir inspiré.”

Voilà le premier commentaire qu’on peut retrouver sous le post Instagram d’Elena Delle Donne annonçant sa retraite. Il est signé Cameron Brink, jeune star du basket féminin actuel, qui n’en serait sans doute pas là sans EDD.

Parce que oui, Elena Delle Donne, elle en a inspiré des jeunes filles.

On parle de l’une des joueuses (ailière/arrière) les plus adroites de l’histoire, qui a notamment ouvert le fameux club du 50-40-90 chez les filles, dans lequel elle évolue toujours… toute seule. Meilleure shooteuse de lancers-francs de l’histoire de la WNBA (93,7%), EDD a terminé sa carrière avec des stats de 19,5 points, 6,7 rebonds, 1,9 passe et 1,4 contre de moyenne à 47,5% au tir dont 39,2% à 3-points.

En plus de ses très belles stats, Elena Delle Donne a accumulé les récompenses individuelles et collectives :

Championne WNBA (2019)

2 fois MVP de la WNBA (2015, 2019)

7 fois All-Star WNBA (2013-15, 2017-19, 2023)

4 fois All-WNBA First Team (2015, 2016, 2018, 2019)

1 fois All-WNBA Second Team (2013)

Meilleure scoreuse WNBA (2015)

Rookie de l’Année en WNBA (2013)

Sacré CV !

Ce superbe palmarès, auquel il faut associer les titres à l’université (Delaware) et surtout avec Team USA (championne olympique en 2016 et championne du monde en 2018), a permis à Delle Donne d’être élue parmi les 25 meilleures joueuses de l’histoire de la WNBA en 2021. Pour votre culture perso, sachez aussi qu’EDD est la première joueuse à être MVP dans deux franchises différentes (Chicago Sky, Washington Mystics), deux franchises qu’elle a emmenées jusqu’en finale avec donc un titre en 2019 aux Mystics.

Talentueuse mais surtout hyper résiliente face aux blessures, Elena Delle Donne a énormément donné (oui elle était facile) pour le basket féminin.

La suite pour elle ? Cela reste à définir, mais elle a d’ores et déjà décidé de rejoindre Monumental Basketball (en tant que conseillère spéciale), société de sports management qui détient notamment les Washington Wizards et les Mystics.

