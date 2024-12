L’avalanche de blessures continue à Philadelphie puisque c’est au tour de Jared McCain de rejoindre l’infirmerie pour une durée indéterminée. L’arrière est touché au genou et va devoir se faire opérer.

C’est un énorme coup dur pour le TikTokeur préféré de ton TikTokeur préféré, mais aussi pour la franchise de Philadelphie, tant le rookie avait bien lancé sa première saison NBA. Il a bénéficié d’un temps de jeu accru grâce aux blessures… avant de se blesser à son tour et de subir une déchirure au ménisque gauche. Cela nécessite un passage sur le billard, et l’ancien de Duke va devoir rester au repos jusqu’à nouvel ordre…

Pour les Sixers, ce sont 15,3 points à 46% aux tirs dont 38,3% depuis la Liberty Bell, 2,4 rebonds et 2,6 passes qui vont manquer lors des prochaines semaines. Ils doivent déjà gérer les blessures récurrentes de leurs trois stars Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, et désormais, voilà que l’un des joueurs les plus irréprochables de l’équipe en ce début de saison doit être mis sur la touche à son tour. Shams Charania l’a confirmé sur ESPN.

76ers: Jared McCain has suffered a torn lateral meniscus in his left knee. He will undergo surgery and is out indefinitely.

Malheureusement, pour voir Jared McCain à l’œuvre, il faudra désormais télécharger l’application TikTok, où il devrait continuer ses multiples chorégraphies. Malheureusement, celui qui était selon lui-même (et pas que) le favori pour le titre de Rookie de l’année au moment où ces lignes sont écrites va devoir observer la concurrence le rattraper depuis le banc de touche.

Chez les Sixers, certains doivent déjà secrètement espérer que la saison touche à sa fin, elle qui est émaillée par des blessures multiples, des résultats très décevants et des crises incessantes depuis le début de cette campagne. L’absence de leur rookie est un nouveau coup de massue, c’est à se demander quand va tomber la prochaine mauvaise nouvelle…

Source texte : Shams Charania – ESPN