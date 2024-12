Transfert NBA : Dennis Schroder (Nets) débarque chez les Warriors !

Les choses s’accélèrent du côté des Warriors. En quête de renforts, la franchise s’est entendue avec les Nets pour faire venir Dennis Schröder !

Comme annoncé depuis quelques jours, Golden State lorgne sur les talents des Nets et l’un d’eux va bien enfiler un maillot des Warriors d’ici peu de temps. Selon Shams Charania d’ESPN, les deux franchises ont scellé un deal pour envoyer le meneur Dennis Schroder chez les Warriors avec un second tour de Draft. Golden State de son côté sacrifie De’Anthony Melton, blessé toute la saison, et trois seconds tours de Draft pour récupérer l’Allemand.

The Brooklyn Nets are finalizing a deal to send guard Dennis Schroder and one second-round pick to the Golden State Warriors for De’Anthony Melton and three second-round picks, sources told ESPN. A dynamic playmaker and scorer arriving to the Warriors. pic.twitter.com/6NC4xcnKnc

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 14, 2024

C’est pas cher payé pour Schröder, lui qui réalise actuellement l’une de ses meilleures saisons statistiques en NBA avec 18,4 points et 6,6 passes de moyenne. Pour Golden State, c’est un ajout de poids pour amener un peu plus de danger offensivement autour de Stephen Curry. En fin de contrat à l’issue de cette saison, Schröder constitue un renfort sans risque pour les Dubs, qui ne pouvaient de toute façon pas compter sur Melton. Reste à voir si les Dubs vont bouger leurs pions sur d’autres joueurs dans les prochaines semaines.

Le départ de Schröder pourrait aussi être le signal de départ des principaux cadres du côté de Brooklyn. En pleine reconstruction, la franchise risque de mettre en vente ses vétérans dans les prochaines semaines. Cam Johnson et Dorian Finney-Smith sont notamment parmi les noms qui reviennent fort dans les rumeurs. La saison des soldes des vétérans est officiellement ouverte au Barclays Center.

Source texte : ESPN / Shams Charania