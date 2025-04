Ça semble être à la mode en ce moment. Hier soir, dans NBA Today, Trae Young a annoncé qu’il devenait assistant GM de l’université d’Oklahoma, université dans laquelle il avait lui-même joué.

Après Stephen Curry il y a un peu moins d’un mois pour Davidson, c’est au tour de Trae Young d’accepter un rôle d’assistant GM dans l’université qui l’a vu éclore : Oklahoma. On va commencer à croire que ce privilège est réservé aux mecs qui artillent à plus de onze mètres.

Trae Young has accepted a role with Oklahoma as an assistant GM for the men’s basketball program, he announced on NBA Today with @malika_andrews.

Making a difference with his alma mater 👏 pic.twitter.com/FeJNFbsKZW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 31, 2025



Pour les Sooners, l’actuel meneur des Hawks s’assurera d’aider à l’évaluation des prospects, qu’ils viennent du lycée ou du portail de transferts (système qui permettent aux joueurs de changer d’université), mais il accompagnera aussi les jeunes dans la négociation de leur contrat et la construction de leur image de marque. L’école a également annoncé que Young avait fait don d’un million de dollars au programme universitaire.

Pas étonnant de voir le loustic prendre cette responsabilité quand on connait l’attachement qu’il a pour cette école et pour l’état de l’Oklahoma en général, comme le raconte Joe Castiglione, directeur sportif d’Oklahoma :

“Trae est un enfant de Norman, Oklahoma. Il a tellement donné à notre ville et à notre peuple. Il a un lien fort avec cet endroit, son dévouement pour que la communauté continue de se développer n’a vraiment pas d’égal.”

#Sooners AD Joe Castiglione on Trae Young: https://t.co/umss7cdzLl pic.twitter.com/YiupULjDX0

— George Stoia III (@GeorgeStoia) March 31, 2025



L’intéressé définit ce rôle comme un “honneur”, lui qui est une légende du programme d’Oklahoma. En 2017/18 sur sa seule saison avec les Sooners, il est devenu le premier joueur à terminer à la fois meilleur scoreur et meilleur passeur de première division NCAA (27,4 points et 8,7 assists).

Ça fait donc deux meneurs shooteurs qui deviennent assistant GM de leur ancien programme universitaire. On se retrouve dans quelques semaines pour Lillard qui prend cette responsabilité à Weber State ?

Source texte : ESPN