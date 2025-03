Avant d’arriver en NBA, Stephen Curry faisait le bonheur de l’université de Davidson en enchaînant les exploits en March Madness. Aujourd’hui, il a décidé de revenir pour prendre le costume de manager général assistant.

Stephen Curry continue de jouer à un niveau calibre All-NBA chez les Warriors et n’a pas l’intention de s’arrêter. Mais cela n’empêche pas le meilleur shooteur de l’histoire de prendre de nouvelles responsabilités.

D’après l’insider d’ESPN Shams Charania, Curry est sur le point de devenir le premier sportif professionnel US en activité à prendre un rôle de dirigeant au sein d’une équipe NCAA. Il vient donc d’accepter un poste de manager général assistant à l’université de Davidson. Il assistera le GM Austin Buntz, qu’il connaît bien puisque ce dernier a travaillé chez Under Armour (équipementier de Curry).

Warriors’ Stephen Curry has accepted a role with his alma mater Davidson College as assistant general manager for the basketball programs, university officials told ESPN. Curry becomes the first active player in U.S. major pro sports to take an administrative job with NCAA team. pic.twitter.com/hRpfoChbPv

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 10, 2025

L’objectif de Stephen Curry ? “Permettre à des étudiants-athlètes très talentueux de connaître une expérience similaire à la sienne”, autant sur le plan sportif qu’éducatif.

Pour rappel, Steph a reçu son diplôme (un Bachelor of Arts avec une spécialité en sociologie) en 2022, treize années après avoir quitté Davidson pour rejoindre la NBA. Curry avait notamment fait sensation lors de la March Madness 2008 où il a porté son université jusqu’au stade de l’Elite Eight. Grâce à ce succès collectif, ses performances individuelles et ses records, Curry a vu son maillot être retiré à Davidson tout en rejoignant le Hall of Fame de l’université.

Désormais, Stephen Curry veut guider et développer les deux équipes de basket de l’université (masculine et féminine), notamment en dégageant un financement à hauteur de 10 millions de dollars.

Source texte : ESPN

BREAKING: Stephen Curry has accepted a role at his Alma Mater Davidson College as assistant general manager for the basketball team👀

Curry will help fund $10M+ to support the men’s and women’s teams📈https://t.co/P0mTSXShPK pic.twitter.com/m1ZlXNZdd3

— On3 (@On3sports) March 10, 2025