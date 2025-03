Le Pôle France a participé en fin de semaine dernière à l’ANGT (Adidas Next Generation Tournament), et les jeunes frenchies se sont particulièrement illustrés. Adorateurs de Wemby, Rudy, Coulibaly ou autres Zaccharie rassurez-vous, la relève est là, prête à débarquer.

La formation française va bien, merci pour elle.

Un vent de fraicheur française a soufflé ces derniers jours sur Belgrade. Les vainqueurs du très coté ANGT ? Le Pôle France bien sûr, vivier habituel de jeunes pousses tricolores, actuellement coaché par François Péronnet. Victorieux en finale de Milan, les gamins de l’INSEP ont frappé fort et font encore plus fort que le Roquefort puisqu’ils placent deux joueurs dans le cinq majeur de la compétition (le MVP du tournoi Noah Kouakou-Heugue et Hugo Yimga-Moukouri) alors que le tout petit prodige Aaron Towo-Nansi, présent avec le Next Gen Team Belgrade a enchainé les cartons (36 points en demi et 31 pour le bronze) et prend aussi sa place dans les cinq, à 16 piges à peine.

On rappelle également que le crack Adam Atamna (ASVEL) avait éclaboussé la dernière étape ANGT en Allemagne, de quoi dormir tranquille quant à la place du basket français dans les années à venir…

Prochaine étape ? Entre le 22 et le 25 mai, à Abu Dhabi et à l’occasion du Final 4 de l’EuroLeague, où le Pôle France retrouvera notamment pour l’étape finale de son parcours les équipes de Belgrade et Barcelone.