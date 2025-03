Mo Bamba signe pour 10 jours aux Pelicans

Ce n’est pas une info qui va révolutionner le monde de la NBA mais c’est une info quand même : Mo Bamba vient d’être signé par les Pelicans pour dix jours.

Après avoir tourné à 21 points, 14 rebonds et 2 contres de moyenne en quatre matchs avec le Birmingham Squadron, l’équipe de G League affiliée aux Pels, Mo Bamba a réussi à se faire (temporairement) une place dans le roster de ces derniers.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN) ce lundi.

7-footer Mo Bamba has agreed to a 10-day contract with the New Orleans Pelicans, Mark Bartelstein of @PrioritySports and Greer Love told ESPN. Bamba averaged 4.8 points and 4.3 rebounds for the Clippers this season before posting 21 points and 15 rebounds a game in the G League. pic.twitter.com/KNf96vRQPe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 10, 2025

Bamba débarque ainsi dans une équipe où c’est un peu le désert sur le poste de pivot derrière le rookie Yves Missi. Chez des Pelicans qui n’ont plus grand-chose à jouer cette saison, l’ancien numéro 6 de Draft (2018) aura peut-être l’occasion de se montrer pour relancer sa carrière NBA.

Après quasiment cinq années au Magic, Mo Bamba est passé par les Lakers, les Sixers et plus récemment les Clippers cette saison (4,6 points, 4,3 rebonds et 1 contre de moyenne en 28 matchs en 2024-25).

Source texte : Shams Charania (ESPN)