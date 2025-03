Après la grosse victoire du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander hier soir, Oklahoma City et Denver se retrouvent dès ce soir à OKC (2h du matin) pour l’Acte II de leur mini-série. L’occasion pour Nikola Jokic de répondre directement à SGA dans la Course au MVP.

Connaissant un peu le Joker, il n’en a sûrement rien à cirer de répondre à Shai Gilgeous-Alexander dans la bataille pour le plus prestigieux des trophées individuels. Il en a déjà trois sur son étagère, et est plus préoccupé par la forme collective de ses Nuggets que par les distinctions individuelles. Mais dans cette Course au MVP absolument exceptionnelle, on ne peut pas s’empêcher d’avoir les yeux rivés sur le match dans le match entre Jokic et SGA.

Dans cette double confrontation qui pourrait faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, Shai a remporté la première manche hier : 40 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 contres, le tout avec la victoire d’OKC 127-103. Que va nous proposer Nikola Jokic lors du remake de ce soir ?

Auteur de 24 points (à seulement 10/23 au tir), 13 rebonds et 9 passes face au Thunder, le Joker a fait ses stats sans pour autant dominer comme il le fait l’habitude. La faute peut-être à un bobo au coude, la faute sans doute aussi à la redoutable défense d’Oklahoma City. Quoi qu’il en soit, on attend mieux de Nikola ce lundi.

Assurant que son coude va bien, Jokic va devoir peser plus face à Chet Holmgren et son ancien coéquipier aux Nuggets Isaiah Hartenstein. Non seulement pour faire face à SGA, qui ne se privera pas pour sortir un nouveau carton offensif, mais surtout pour permettre aux Nuggets (qui seront privés d’Aaron Gordon) de rivaliser avec la meilleure équipe de la Conférence Ouest cette saison. Denver a tenu trois quart-temps hier avant de complètement s’écrouler.

Premier de la Course au MVP pour certains, second pour d’autres, Nikola Jokic risque de voir Shai Gilgeous-Alexander prendre une vraie option sur le trophée en cas de scénario similaire à celui d’hier soir.

Peut-être que l’une des courses les plus serrées de l’histoire se joue dans les prochaines heures…