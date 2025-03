Dans le duel de MVP très attendu entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, le premier a pris le dessus sur le second et le Thunder a foudroyé les Nuggets dans le quatrième quart-temps. Victoire finale 127-103 pour Oklahoma City, par ici le résumé dans les conditions du direct.

La box score maison du match

Il ne faut pas attendre longtemps pour que les deux candidats MVP prennent les choses en main.

Sous l’impulsion de Nikola Jokic, bien aidé par Aaron Gordon (qui doit rapidement sortir sur blessure), les Nuggets infligent un 14-3 d’entrée au Thunder histoire de bien climatiser le Paycom Center. Le choix de Mark Daigneault d’aligner Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein pour contrer le Joker n’est pas payant. Heureusement côté Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander met les siens sur les bons rails en enchaînant les pénétrations pour marquer trois lay-ups consécutifs.

14 points, 5 rebonds et 1 passe pour Jokic après un quart-temps, 12 points, 3 rebonds et 1 passe pour SGA, pas de doute les deux sont prêts à envoyer un message.

Alors qu’un point sépare les deux équipes à l’entrée du deuxième quart, le Thunder crée un petit écart sous l’impulsion de son banc et notamment Jaylin Williams, qui plante… trois ficelles de loin. On n’avait pas vraiment ça sur notre grille bingo pour être honnête. Le banc des Nuggets est beaucoup moins productif avec un Russell Westbrook pas très inspiré pour son retour à Oklahoma City, mais Jokic peut compter sur un Michael Porter Jr. solide et surtout un excellent Christian Braun, dans tous les bons coups lors du deuxième quart-temps.

Les deux équipes se répondent fort, SGA et Jokic s’échangent bâche et and-1, et Chet Holmgren enflamme la salle malgré ses problèmes de fautes (trois en première mi-temps). 61-60 pour OKC à la pause.

CHET ! 😤😤



En début de deuxième mi-temps, les Nuggets souffrent de l’absence d’Aaron Gordon, notamment sur le plan physique et athlétique. Oklahoma City en profite pour provoquer des fautes tout en scorant à l’intérieur. Nikola Jokic, touché au coude en début de match, n’a pas assez d’impact au scoring mais Denver s’accroche malgré les drives dévastateurs de Shai Gilgeous-Alexander.

Jalen Pickett apporte notamment un coup de boost en sortie de banc, Michael Porter Jr. répond présent, Russell Westbrook s’arrache au rebond, et surtout le Thunder déconne face à la défense de zone adverse. Dans un match où les deux équipes galèrent à 3-points, il n’y a que… trois points d’écart avant l’entame du dernier quart.

Mais le dernier quart, il va être surdominé par OKC.

Séquence complètement WTF avec Lu Dort qui rate un dunk tout seul… avant de planter un 3 points dans le corner.

112-99 OKC, plus gros lead du match, y'a du KO dans l'air !



Cason Wallace et Alex Caruso détruisent la zone des Nuggets en plantant chacun dans le corner. Ensuite, le Thunder profite d’un arbitrage laxiste pour faire un premier écart. Alors que Chet Holmgren aurait dû prendre une sixième faute suite à un contact dans le visage de Westbrook, il plante un dunk tout fait en contre-attaque. Le coach des Nuggets Michael Malone voit rouge et prend une technique. Jalen Williams, quant à lui, step-up pendant que Shai Gilgeous-Alexander se repose sur le banc. Un repos qui va permettre à ce dernier de mettre le couvercle.

La fin de match est totalement à l’avantage de SGA, et donc du Thunder. Pendant qu’Oklahoma City sort les barbelés tout en retrouvant définitivement son adresse extérieure, Shai fait sa mixtape : shoot mi-distance, drive, énorme hési sur Jamal Murray, et un 3-points sur la tête de Westbrook pour boucler la boucle. C’en est trop pour les Nuggets, c’en est trop pour Nikola Jokic.

Le fameux run d’OKC qui détruit l’adversaire des deux côtés du terrain !

On a vu ça tellement de fois cette saison.

Y’avait 103-96 à la moitié du 4e QT.

Y'avait 103-96 à la moitié du 4e QT.

5 minutes plus tard, il y a 125-103.



127-103 score final, le Thunder enchaîne une septième victoire de suite, et Shai Gilgeous-Alexander fait passer un message dans la Course au MVP.

Rebelote lundi soir, toujours à Oklahoma City.