Shai Gilgeous-Alexander face à Denver : 40 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 lettres

Shai Gilgeous-Alexander vs Nikola Jokic, c’était le match dans le match ce soir à Oklahoma City. Match de MVP remporté par SGA, auteur de 40 pions face aux Nuggets.

40 pions (15/32 au tir, 8/8 aux lancers-francs), avec 8 rebonds, 5 passes et 3 contres en 35 minutes.

Dans son duel hyper attendu face à Nikola Jokic, c’est bel et bien Shai qui est reparti gagnant. Une performance calibre MVP avec une large victoire au bout (127-103), et un très gros quatrième quart pour mettre le couvercle alors que la rencontre était plus serrée que ce que le score final peut indiquer.

Les highlights de la perf XXL de Shai Gilgeous-Alexander face aux Nuggets.

Trois lettres.pic.twitter.com/ORyjaXChte

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 9, 2025

Ce sont même les Nuggets de Jokic qui étaient le mieux entrés dans le match, mais SGA a rapidement montré la voie aux siens en enchaînant les drives et les finitions près du cercle. Il a notamment enchaîné dix points de suite dans le premier quart quand OKC était dans le dur. Comment on appelle ça déjà ? Ah oui, un leader.

Dans une soirée où son shoot à 3-points était aux abonnés absents (2/11 du parking), Shai a su trouver ses zones de confort habituelles, et on sait qu’il en a un rayon. SGA a aussi pu compter sur une second unit productive, un Jalen Williams qui a step-up quand il se reposait sur le banc, et globalement un collectif du Thunder qui a montré sa supériorité sur les Nuggets. Mais faut pas se leurrer, en fin de compte, le boss c’est SGA, et sa grosse fin de match est là pour le rappeler.

Ressorti gagnant de son duel de MVP avec Jokic, qui avait l’air diminué par un bobo au coude, Shai Gilgeous-Alexander a clairement marqué des points dans sa folle course contre le Joker. Est-ce que cette perf’ fera pencher la balance en sa faveur au moment de faire les comptes ? Pas sûr. Mais s’il veut vraiment marquer les esprits, il peut remettre ça dès ce lundi soir face aux mêmes Nuggets.

Only 2 players in the last 40 years have recorded 30+ PTS in 40+ games over 3 consecutive seasons:

Michael Jordan

Shai Gilgeous-Alexander https://t.co/6sjDBGCqoE pic.twitter.com/m0uZusvbiw

— NBA History (@NBAHistory) March 9, 2025

Source stats : NBA History