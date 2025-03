On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, duel au sommet de la conférence Ouest entre le Thunder et les Nuggets.

# Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein (6) : avec son masque tah Batman, il a travaillé dans l’ombre pour sauver Gotham Oklahoma City. Tellement précieux, sans que l’on s’en rende trop compte.

Chet Holmgren (6,5) : revenir d’une longue blessure et se réintégrer dans une équipe qui tourne si bien n’est pas chose aisée, mais Chet Holmgren y parvient parfaitement. Malgré les fautes…

Jalen Williams (7,5) : J-Dub est toujours présent quand il s’agit de jouer un mauvais tour aux adversaires. Encore pire que la Team Rocket, sauf que lui gagne à la fin.

Luguentz Dort (6,5) : a raté un dunk en contre-attaque pour ensuite marquer un tir à 3-points dans le corner. Luguentz a bien appris ses mathématiques : 3, c’est effectivement plus grand que 2.

Shai Gilgeous-Alexander (8,5) : “Je n’ai confiance qu’en mon Desert Eagle et en SGA à mi-distance”. Telles seraient les paroles de Kaaris dans “Kalash” s’il réécrivait la chanson aujourd’hui. Shai a encore une fois été létal, et n’a laissé que peu de chances aux autres. Un match à 40 points, encore un…

Aaron Wiggins (6) : lui aussi, il est une pièce ultra importante de ce puzzle mis en place à OKC. Heureusement d’ailleurs qu’on est fortiche en puzzle à OKC, c’est pas la même mayonnaise à Dallas par exemple.

Alex Caruso (6,5) : encore un match plein de sérieux de la part du Divin Chauve, très présent en défense et pouvant mettre quelques shoots importants aussi. Qu’il est loin le temps où son blaze était un sujet de vannes (et un nom de code) pour les survivants du dernier match du Christmas Day.

Cason Wallace (4,5) : il n’a pas vraiment trouvé la mire aujourd’hui. Devant une telle réussite, Pierre Chabrier a probablement rouvert son bocal de cristaux de menthe.

Isaiah Joe (5,5) : belle performance de la part du soldat du Thunder. GI Joe.

Jaylin Williams (5,5) : à quelques lettres près, il aurait été le deuxième meilleur joueur de cette équipe. Fichu Scrabble.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (7) : le Joker a tout donné, mais a été maladroit ce soir, de façon inhabituelle (la faute à son coude ?). Parfaitement tenu par la défense adverse, il a pris… la Foudre. 24-9-13 représente un match pas ouf pour lui, rendez-vous seulement compte de la dinguerie, et après on sera tristes pour lui seulement.

Aaron Gordon (5) : rapidement blessé, Aaron Gordon n’a pas pu prêter main forte aux siens sur ce match. Si sa fracture du cerveau contractée à Orlando est guérie depuis son arrivée à Denver, on ne sait pas ce qu’il a cette fois-ci.

Michael Porter Jr. (6,5) : il a marqué certains shoots très compliqués et a bien épaulé Nikola Jokic en attaque. Une pelletée de rebonds en plus pour faire gonfler son score TTFL. Attendez seulement qu’il apprenne que sa manette est également dotée d’un bouton pour faire la passe.

Christian Braun (6,5) : pur soldat, CB a encore fait un bon match, mais a malheureusement dû s’incliner. Ce sont donc les Nuggets qui ont fini sur le fil du rasoir, et Braun qui a fini tondu.

Jamal Murray (5) : malgré certains bons passages, il n’a pas été en grande réussite mais a persévéré dans ses mauvais choix. Le seul membre du cinq qui a été un peu en dessous de la moyenne, sans pour autant être dégueu non plus. Jamal doit faire mieux, bah ouais Murray.

Russell Westbrook (3,5) : il a beau apporter dans tous les compartiments du jeu (surtout au rebond), au shoot il a persévéré dans ses mauvais choix et continué de canarder sans aucune remise en question. Un match de mec du film, voire de boyoyote.

Jalen Pickett (4) : inspiré mais insuffisant pour éviter une assez lourde défaite. C’est la Pickett Jack.

Zeke Nnaji (5) : trois lancers inscrits, trop peu en 23 minutes, alors qu’il aurait pu faire une délicieuse recette de hachis parmentier à la place.

Peyton Watson (5) : Tony Snell.