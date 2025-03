Les Cavaliers signent un 14e succès de suite face aux Bucks (100-112)

Une rencontre attendue entre deux poids-lourds de l’Est : Bucks et Cavaliers. Se cogner le meilleur bilan de la ligue en sortie de back-to-back, un vrai défi pour Milwaukee, qui n’a pas pu le relever. Cleveland a maîtrisé son sujet, et haussé le ton quand les locaux ont tenté de se rebiffer. Solide.

Un gros premier quart-temps de bataille, puis une envolée déjà définitive pour les Cavaliers. Voilà comment résumer très simplement ce match. Adresse à 3-points très moyenne, Damian Lillard en tête – malgré son match plutôt propre d’un point de vue global – et mauvaise gestion des temps de transition, où les Cavaliers ont fait une certaine différence. Ça va vite, trop vite.

admin watched this too many times and is now dizzy. 😵‍💫@spidadmitchell | #LetEmKnow pic.twitter.com/uLbW0J6HYt

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 10, 2025

Il faut également dire que les Bucks ont manqué pas mal d’opportunités de réduire l’écart lorsqu’il était encore temps de le faire. Le passage le plus marquant est assurément en début de 4e quart, quand Kyle Kuzma ramène son équipe à 5 points. Tout cela pour finir d’agacer les rois de l’Est, qui ont ensuite passé un 14-0 sec comme un paquet de Tuc pour mettre un terme définitif à la rencontre. Une victoire collective : tous les titulaires ont marqué au moins 10 points, tandis que le banc de l’Ohio a flanqué un 38-9 à celui des locaux. Danger multiple, définition.

HERE IS THE PLAY.

HERE IT IS.

JARRETT ALLEN.

FROHIO.#LetEmKnow pic.twitter.com/fUriRJ9bLt

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 10, 2025

Déjà qualifiés pour les Playoffs, les Cavaliers continuent donc de conforter leur statut actuel. Avec ce succès dans le Wisconsin, ils sont désormais assurés de finir 4e au minimum. Anecdotique, convenons-en, car rien d’autre que la première place ne saurait les rassasier. En tout cas, c’est tout ce que mérite une saison de cet acabit.