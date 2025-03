Un match intense, et un dénouement haletant. Les Clippers se sont imposés face aux Kings au terme d’une rencontre très disputée qui ne pouvait se finir qu’avec un scénario de ce genre. Kawhi Leonard offre la victoire aux siens d’un game winner au buzzer en prolongation, récompense aussi pour le match de James Harden, énorme et aux portes d’un triple-double.

Le duo Zach LaVine – DeMar DeRozan a bien failli avoir le dernier mot, auteur d’un 61 points en combiné. Il a fallu un gros tir de James Harden puis de Kawhi Leonard (décisif) pour faire chuter des Kings qui n’ont rien voulu céder aux Clippers. Un match plaisant, avec un Barbu de très haut standing pour diriger les locaux dans le jeu. 29 points, 9 rebonds, 11 passes. Propre.

On avouera tout de même – et sans grand mal – que la dernière possession de Kawhi Leonard est assez poussive. Bien terminée, avec un toucher un peu signature (le gars aime bien faire rebondir la balle sur l’arceau décidément). Une séquence qui n’aurait pas été possible si avant même la prolongation, James Harden n’avait pas ponctué un 7-0 des Clippers dans la dernière minute afin de forcer cinq minutes supplémentaires.

À noter que Tyronn Lue ne coachait pas la rencontre en raison d’un mal de dos qui l’a contraint à rentrer chez lui avant la partie. Il a été remplacé par Brian Shaw. Pour les Kings, c’est frustrant… mais loin d’être décevant. Malik Monk et Domantas Sabonis sont toujours absents, et lutter aussi fort face aux Clippers sans intérieur dominant et avec une option extérieure sérieuse en moins n’est pas à jeter du tout.

La vraie mauvaise opération se situe au classement pour les Kings, où les Clippers font le break sur Sacramento et décrochent provisoirement Sac-Town du wagon pour la course à la 6e place. À l’inverse, superbe move des Voiliers, qui peuvent se coucher le goût du devoir accompli.