LeBron James (aine) va rater 1 à 2 semaines minimum

Touche à l’aine face aux Celtics samedi soir, LeBron James n’a pas pu finir le match. Ce dimanche, le verdict est tombé : 1 à 2 semaines d’absence minimum pour le King.

La nouvelle a été annoncée par l’insider d’ESPN Shams Charania aujourd’hui en tout début de soirée. D’autres examens sont prévus en début de semaine pour avoir une durée plus précise de l’absence de LeBron James, mais malheureusement ça va se compter en semaines et pas en jours.

C’est un vrai coup d’arrêt pour celui qui était dans une forme olympique à 40 balais, mais aussi pour les Lakers qui restaient sur 8 victoires de suite avant la défaite à Boston hier.

La franchise de Los Angeles ne va évidemment prendre aucun risque avec LeBron, surtout que ce genre de blessure à l’aine demande la plus grande prudence pour éviter toute aggravation. On se rappelle que James avait manqué 17 matchs lors de sa première saison aux Lakers en 2018-19, également touché à l’aine à l’époque. Cela semble moins sérieux cette fois-ci mais James a aussi six ans de plus.

Cette blessure tombe également à un moment où les Lakers doivent affronter un calendrier assez relevé. Peuvent-ils tenir le coup sans le King ?

Le calendrier des Lakers lors des 2 prochaines semaines, sûrement sans LeBron :

– Nets

– Bucks

– Nuggets

– Suns

– Spurs

– Nuggets

– Bucks

– Bulls

