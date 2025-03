2 mois après une première manche qui avait vu les Lakers l’emporter facilement, les Celtics ont pris leur revanche cette nuit. (111-101) Porté par le duo Tatum – Brown et grâce à un troisième quart-temps à sens unique, Boston met un terme à la série de victoires de son rival.

C’est parti pour ce nouveau clasico de NBA et ce sont les Lakers qui entament le mieux. Les mains sont baladeuses en défense, la balle circule bien en attaque et Dorian Finney-Smith se régale des caviars de Luka Doncic et LeBron James. Boston réagit rapidement avec Jaylen Brown et Jayson Tatum (20 points en cumulés déjà) et une grosse adresse à 3-points mais les Lakers prouvent qu’ils ont aussi de la ressource à longue distance avec Jordan Goodwin notamment. Égalité parfaite après 12 minutes dans un match offensif et plaisant. (33-33)

Si L.A. est capable de tenir la cadence au scoring, l’absence d’un vrai pivot de métier fait mal aux Lakers, qui lâchent beaucoup de rebonds défensifs, des cartouches supplémentaires pour Boston qui ne se prive pas pour sanctionner. Avec Luka Doncic qui est très bien pris par la défense verte et visiblement diminué par son dos, c’est LeBron James qui prend le lead en attaque. Le King est en route pour le triple-double à la pause (14/8/7) mais c’est bien Boston qui a pris la tête (58-54) avec un Jayson Tatum dans son monde au scoring (22 points au break).

Au retour des vestiaires, les Celtics prennent clairement le dessus. La défense est parfaitement en place et interdit l’accès au cercle. Sans la présence de Jaxson Hayes, L.A. ne peut pas profiter de sa verticalité en attaque. Avec des jambes lourdes après la victoire en prolongation face aux Knicks il y a deux jours, les Lakers s’entêtent à longue distance mais envoient une montagne de briques. Boston a plus de diversité dans son jeu et la paire Tatum – Brown continue sa grosse soirée au scoring, bien secondée par un Al Horford toujours aussi frais et précieux malgré les années. Les Purple and gold sont totalement asphyxiés, Boston réalise une masterclass défensive. Un énième tir à 3-points de Jayson Tatum donne 20 points d’avance aux locaux avant le début du money time, ça sent pas le suspense tout ça.

On se dit que Boston va nous finir ça en vitesse mais les Celtics s’arrêtent de jouer et les Lakers en profitent pour coller un gros run. Les fans du TD Garden commencent à flipper en voyant l’écart fondre comme neige au soleil. Le souvenir de la défaite face aux Cavs est dans toutes les têtes. Il n’y a plus que 4 points d’écart à 5 minutes de la fin mais les Lakers ont perdu LeBron James en cours de route, touché à l’aine. Luka Doncic commence à chauffer fort mais Jaylen Brown lui répond pour donner de l’air aux siens.

Luka a beau tout donner, les Jay Brothers sont encore là pour finir le boulot. Ils auront marqué 71 points à eux deux ce soir, une perf majuscule des leaders de Boston pour mettre un terme à la série victorieuse (8) de Lakers qui débutent leur road trip par une défaite, en attendant d’en savoir plus sur l’état de santé de LeBron James.