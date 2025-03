LeBron James (Lakers) touché à l’aine face aux Celtics

Battus cette nuit sur le parquet de leurs rivaux Celtics, les Lakers ont aussi perdu LeBron James durant le quatrième quart-temps. Touché à l’aine, le King a dû rentrer aux vestiaires en avance.

Une défaite face au rival, une série qui prend fin, c’est déjà pas facile pour les fans des Lakers mais la potentielle blessure de LeBron James serait un vrai coup dur pour une équipe qui monte en température sur cette seconde partie de saison. L’ailier des Lakers a dû quitter ses partenaires en milieu de quatrième quart-temps. Shams Charania a ensuite indiqué que le joueur était touché à l’aine et qu’il ne pourrait pas revenir en jeu.

Il faudra suivre ça de près. Ce n’est pas la première fois que le natif d’Akron souffre de l’aine au cours de sa carrière et ça ne rappelle pas de bons souvenirs aux fans des Lakers. Alors que certains s’enflamment déjà sur une absence de plusieurs semaines, le joueur a tenté de rassurer sur son état en interview d’après-match mais on va attendre le mot du toubib pour savoir à quoi s’en tenir.

LeBron James said his mind immediately went to his groin injury Christmas Day 2018 when he felt a pop in his groin and missed significant time. James said he does not believe this injury is as bad as that one, and then knocked on the wooden locker behind him to not jinx it.

En cas d’absence prolongée, ce serait très mauvais pour les Lakers, qui sont en course pour une place sur le podium à l’Ouest. Luka Doncic devra sans doute prendre les choses en main en attaque, mais attention car lui aussi ne semble pas à 100%. Il s’est tenu le dos à plusieurs reprises cette nuit. Une soirée décidément bien compliquée pour L.A.

Source texte : ESPN