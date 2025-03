Luka Doncic, un premier clasico à deux visages

Pour son premier clasico sous le maillot des Lakers, Luka Doncic aura connu une soirée animée. Visiblement limité par son dos, le Slovène a raté toute la première partie de son match avant de s’offrir un gros baroud d’honneur.

Une partie des projecteurs du jour étaient braqués sur Luka Doncic. Lui, le prodige amené à porter les Lakers sur la prochaine décennie allait vivre son premier grand match face aux Celtics sous le maillot de L.A. Un choc face au champion en titre, une équipe qui l’a privé d’une bague en juin dernier.

Ce duel au sommet, Lulu l’a plutôt bien démarré avec des passes magnifiques vers son pote Finney-Smith mais il est vite rentré dans le rang. Le Slovène est tombé sur un os avec la défense de Boston. Ciblant Al Horford, il a rarement su prendre à défaut le vétéran, toujours bien placé et dans l’anticipation. Jaylen Brown lui a aussi fait vivre un calvaire avec plusieurs interceptions.

Dans le dur en attaque, avec plus de ballons perdus que de passes décisives, Doncic se voyait en plus ciblé en défense par les Jay Brothers. Le genre de match où rien ne va. À mesure que le match avançait, on le voyait aussi tenir de plus en plus le bas de son dos.

La fin de match allait néanmoins lui permettre de remonter un peu la pente. Rare joueur capable de scorer pour les Lakers dans un troisième quart-temps à sens unique en faveur de Boston, Doncic s’offrait surtout une grosse fin de match avec 14 points sur le seul money time et plusieurs shoots de patron. De quoi faire stresser un coup les Celtics, qui sont passés d’un +20 à un +4 en un demi quart-temps. Privé de LeBron James en fin de match et trop esseulé, Doncic devait finalement mettre genou à terre face aux Jay Brothers.

Malgré cette copie irrégulière, Luka Doncic finit tout de même à 34 points et 8 rebonds, 11/22 au tir et 5/10 à 3-points. Comme quoi une belle feuille de stats ne montre pas toujours l’histoire d’un match.