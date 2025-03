Jayson Tatum et Jaylen Brown en mode patrons face aux Lakers

Attendus pour ce choc face aux Lakers, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’ont pas déçu dans la victoire des Celtics. Avec 71 points cumulés, les Jay Brothers ont, une fois de plus, porté le navire vert.

Si l’état de santé de LeBron James et le premier clasico de Luka Doncic feront beaucoup parler au petit matin, il faut rendre aux Jay Brothers ce qui appartient aux Jay Brothers. Ils ont été très bons cette nuit. Bien lancés en début de match avec 10 points chacun dès le premier quart-temps, ils ont rayonné tout le match, chacun prenant le relai de l’autre pour que Boston puisse toujours compter sur une locomotive pour porter le tout.

C’est d’abord Jayson Tatum qui a pris le lead. Déjà 22 points au break, encore un gros temps fort dans le troisième quart-temps pour enfoncer des Lakers totalement asphyxiés en attaque. C’est sur un énième tir primé de Tatum que Boston prend les 20 points d’avance avant le money time. Dans le même temps, Jaylen Brown jouait le rôle du parfait lieutenant. Exemplaire en défense sur Luka Doncic, JB prenait aussi soin de sanctionner le Slovène de l’autre côté du terrain.

Et puis il y eut le gros temps fort des Lakers dans le quatrième quart-temps et c’est cette fois Jaylen Brown qui s’imposait en leader pour donner de l’air aux siens avec plusieurs gros tirs alors que Jayson Tatum connaissait un coup de moins bien. C’est néanmoins bien Tatum qui allait finir le boulot. D’abord avec un nouveau tir à 3-points pour repasser à +10 avant d’enchainer les passages sur la ligne sans trembler.

40 points, 12 rebonds et 8 passes pour Tatum, 31 points, 6 rebonds et 3 interceptions pour Brown. Un duo qui se complète toujours aussi bien et qui a tenu son rang cette nuit face au rival Lakers.

TATUM & BROWN LIFT BOSTON OVER LAKERS 🙌

JT: 40 PTS, 12 REB, 8 AST, 6 3PM, 2 STL

JB: 31 PTS, 6 REB, 3 3PM, 3 STL@celtics improve to 10-2 in their last 12 and sit 2nd in the East! ☘️ pic.twitter.com/t9XEaI4vhD

— NBA (@NBA) March 9, 2025