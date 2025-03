Profitant des absences de Mark Williams et Jusuf Nurkic, Moussa Diabaté était titulaire cette nuit pour les Hornets et il a brillé face aux Nets avec 16 points et 15 rebonds !

Alors que son temps de jeu varie beaucoup ces derniers temps, Moussa Diabaté a pu s’offrir une bouffée d’air frais cette nuit. Propulsé titulaire en l’absence de ses deux principaux rivaux au poste 5, le Français a livré une copie extrêmement propre, qui a dû ravir son coach.

Agressif d’entrée de jeu, il a fait sentir sa présence dans la raquette, scorant sur Nic Claxton puis enchainant les dunks, comme avec cette belle combinaison avec Tidjane Salaün sur pick and roll. 6 points rapides en premier quart-temps et le début d’une moisson au rebond qui n’a pas cessé toute la soirée, nettoyant de nombreux tirs ratés pour finir de près dans la foulée. Sur les 15 rebonds gobés par Mouss’, il y en a 10 d’offensifs ! Dennis Rodman sors de ce corps.

Moins scoreur au retour du break, Diabaté a quand même impacté la victoire des siens. Sur un énième rebond offensif, c’est lui qui fait passer son équipe devant à 1 minute et quelques de la fin. C’est ensuite Miles Bridges qui finira le boulot avec un énorme contre en défense pour verrouiller la victoire. À noter aussi le bon money time de Tidjane Salaün, peu vu sur les trois premiers quarts mais qui a marqué 7 de ses 9 points dans le dernier acte.