Stephen Curry atteint les 25 000 points en carrière

Auteur de 32 points cette nuit face aux Pistons, Stephen Curry a officiellement dépassé la barre des 25 000 points en NBA (saison régulière). Jusqu’où le Chef réussira-t-il à monter d’ici la fin de sa carrière ?

Il ne manquait que 15 petits points à Steph pour dépasser ce nouveau seuil mythique et, comme un symbole, le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA a planté un tir à 3-points pour atteindre les 25k. Logique pour le bonhomme.

Only a handful have done it—Steph joins the 25K club!

Si ce match face aux Pistons est loin d’être son meilleur en carrière, il permet quand même à Curry d’entrer dans un club assez select car ils ne sont que 26 à avoir planté 25 000 points en NBA. On rappelle qu’on ne parle que de saison régulière et pas de total de points avec les Playoffs. Ce club devrait d’ailleurs compter bientôt un nouveau membre puisque DeMar DeRozan n’est qu’à 154 points des 25k.

Toujours très productif au scoring malgré ses bientôt 37 ans (il les fêtera le 14 mars), Stephen Curry devrait encore monter de quelques rangs dans la hiérarchie des scoreurs avant de ranger les baskets. S’il ne connait pas de baisse de niveau, l’objectif des 30 000 points est envisageable mais il va falloir envoyer encore pas mal de bombinettes depuis la ligne à 3-points dans les prochaines années.

25,000 points. Countless iconic moments.

