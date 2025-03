Résumé de la nuit en NBA : le Magic relève la tête à Milwaukee

Retour sur les résultats de la nuit en NBA avec le résumé maison. Le clasico pour les Celtics, les Warriors à l’usure et Trae Young plus fort que les Pacers. Par ici les infos !

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Nets : 105-102 (stats)

– Nets : 105-102 (stats) Rockets – Pelicans : 146-117 (stats)

– Pelicans : 146-117 (stats) Raptors – Wizards : 117-118 (stats)

: 117-118 (stats) Hawks – Pacers : 120-118 (stats)

– Pacers : 120-118 (stats) Bucks – Magic : 109-111 (stats)

: 109-111 (stats) Heat – Bulls : 109-114 (stats)

: 109-114 (stats) Warriors – Pistons : 115-110 (stats)

– Pistons : 115-110 (stats) Celtics – Lakers : 111-101 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Moussa Diabaté face aux Nets : 16 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 interception, 8/12 au tir en 37 minutes.

Tidjane Salaün face aux Nets : 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3/8 au tir dont 1/4 à 3-points en 19 minutes.

Zaccharie Risacher face aux Pacers : 6 points, 2 contres, 1 rebond, 3/7 au tir en 22 minutes.

Alexandre Sarr face aux Raptors : 10 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 contre, 5/16 au tir dont 0/3 à 3-points, en 28 minutes.

Bilal Coulibaly face aux Raptors : 18 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 7/15 au tir, 0/2 à 3-points, en 36 minutes.

Le highlight de la nuit

25K POINTS FOR STEPH CURRY 🙌

Fitting it comes on a tough turnaround three! pic.twitter.com/2j6nRgR4XA

— NBA (@NBA) March 9, 2025