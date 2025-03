Retour sur les perfs des Français cette nuit en NBA : on retiendra principalement les double-doubles de Moussa Diabaté, d’Alexandre Sarr et de Bilal Coulibaly.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Nets : 105-102 (stats)

– Nets : 105-102 (stats) Rockets – Pelicans : 146-117 (stats)

– Pelicans : 146-117 (stats) Raptors – Wizards : 117-118 (stats)

: 117-118 (stats) Hawks – Pacers : 120-118 (stats)

– Pacers : 120-118 (stats) Bucks – Magic : 109-111 (stats)

: 109-111 (stats) Heat – Bulls : 109-114 (stats)

: 109-114 (stats) Warriors – Pistons : 115-110 (stats)

– Pistons : 115-110 (stats) Celtics – Lakers : 111-101 (stats)

Moussa Diabaté

La belle surprise de la nuit et elle nous vient de Caroline du Nord. Titulaire en l’absence de Mark Williams et de Jusuf Nurkic, Mouss’ a livré un gros match dans la raquette, collectant jusqu’à 10 rebonds offensifs pour se gaver en attaque et aller chercher un gros double-double (16 points, 15 rebonds). Du tout bon, on lui souhaite ce temps de jeu tous les soirs.

Tidjane Salaün

Match à deux vitesses pour Tidjane. D’abord peu en vu et surtout très peu utilisé, il a été relancé dans le money time, qu’il a disputé presque intégralement avec 7 points dans le dernier acte pour contribuer au comeback de son équipe. C’est loin d’être parfait mais y’a des bonnes choses.

Alexandre Sarr

Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas pour Alex Sarr. Alors qu’il restait sur un gros match au scoring face au Jazz, il a cette fois manqué la mire, avec une grosse maladresse au tir. Il a compensé avec une belle agressivité au rebond, 14 au total cette nuit, ce qui égale son record en carrière.

Bilal Coulibaly

L’autre grand monsieur de la nuit avec Mouss’. Encore un match bien complet pour Bilal, important des deux côtés du terrain. On a beaucoup aimé son entame, où il a donné le ton notamment en défense avec 3 interceptions d’entrée de jeu et un apport dans tous les compartiments du jeu.

Zaccharie Risacher

Un soir à oublier pour Zacch’, qui a sorti quelques highlights en défense mais qui n’a joué que 22 minutes, sans montrer grand chose offensivement, relayé au second plan par l’apport de Caris LeVert en sortie de banc.