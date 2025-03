P.J. Tucker va signer un contrat de dix jours aux Knicks

Libre depuis la résiliation de son contrat aux Raptors, P.J. Tucker va tenter de se faire sa place chez les Knicks. Le vétéran a signé pour dix jours.

Il y a quatre ans, P.J. Tucker remportait le titre de champion NBA avec un rôle de facteur X chez les Bucks. Aujourd’hui, il doit faire ses preuves pour faire partie d’un roster avec un contrat de dix jours. C’est dire si les choses peuvent aller vite en NBA. C’est Shams Charania d’ESPN qui a balancé l’info en premier.

Free agent PJ Tucker plans to sign with the New York Knicks on a 10-day contract, sources tell ESPN. The 14-year NBA veteran held discussions with multiple teams over the last week. Tucker, a 2021 NBA champion with the Bucks, gives the Knicks an enforcer and frontcourt depth. pic.twitter.com/rDR8A7LqEg

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 8, 2025

Vrai col bleu, combatif, exemplaire dans l’effort, P.J. Tucker a longtemps été considéré comme un excellent joueur à avoir dans son roster. Sauf que les années ont passé et que le bonhomme a peu vu les terrains récemment. Aucun match au compteur cette année et il faut remonter à début mai 2024 pour le voir en tenue dans un match officiel. C’est loin. Bazardé de franchise en franchise à la deadline, il avait obtenu son buyout de la part des Raptors, avec l’espoir de rejoindre un contender pour jouer à nouveau le titre.

En quête de profondeur à l’intérieur, les Knicks ont donc fait le pari Tucker et selon le fit, il pourrait finir la saison et jouer les Playoffs avec New York. Mais reste à savoir s’il est encore capable de contribuer dans une équipe qui joue les premiers rôles. Son profil de pitbull prêt à laisser une jambe sur le terrain devrait en tout cas plaire à Tom Thibodeau.

