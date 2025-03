Jayson Tatum : “La rivalité entre Celtics et Lakers est en vie !”

La rivalité entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers est historique en NBA, mais selon les années, son intensité peut sembler baisser. Une opinion que refuse d’entendre Jayson Tatum, l’ailier de la franchise du Massachusetts.

Cette nuit, les Boston Celtics se sont imposés 111 à 101 face aux Los Angeles Lakers dans le classique de la NBA. Un match entre les deux équipes les plus titrées de la NBA pour lequel les places se vendaient à prix d’or.

Le transfert de Luka Doncic a relancé la dynamique sportive des Angelinos cette saison et donc, dans le même temps, la rivalité entre les deux franchises. Désormais les deux équipes sont dans le Top 3 de leurs conférences et l’objectif est le même : la bague.

Après la rencontre, Jayson Tatum a prouvé en quelques mots dans les couloirs de l’Aréna que ce n’était pas une rencontre comme une autre :

“Les fans ont adoré, la rivalité est en vie. La NBA se porte mieux quand les Lakers et les Celtics sont bons.”

“Fans enjoyed it… the rivalry is alive.”

Tatum & Jrue sound off after a home W in front of an electric crowd 🗣️ https://t.co/sSWSTyMcTU pic.twitter.com/epYBg1MJkX

— NBA (@NBA) March 9, 2025

Jaylen Brown a lui aussi relevé la spécificité de cette rencontre en conférence de presse :

“Un grand merci aux fans des Celtics. On avait l’impression d’assister à un match intense de playoffs… Aujourd’hui, ce n’était pas un match de saison régulière, pas un match normal.”

Une victoire qui en vaut 10 pour les Boston Celtics à quelques semaines des Playoffs. La confiance est au plus haut, le niveau des deux meilleurs joueurs aussi : la quête du back-to-back est plus que jamais lancée.