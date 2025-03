LeBron James se veut rassurant sur sa blessure, mais l’inquiétude prédomine

Lors du match entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, LeBron James s’est blessé à l’aine. Le King s’est voulu rassurant, mais pas forcément J.J. Redick, ni Dave McMenamin. À 40 ans, le corps siffle, mais à quel point ?

En 2018-19, LeBron James s’était déjà fait une blessure à l’aine et avait raté plusieurs semaines de compétition, plus d’un mois. Cette nuit, dans le quatrième quart-temps face aux Boston Celtics et alors que le King avait déjà compilé 22 points, 14 rebonds et 9 passes décisives, la zone a de nouveau été touchée.

Inquiétant à quelques semaines des Playoffs, mais l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers et du Miami Heat s’est voulu rassurant en conférence de presse :

“On va surveiller chaque jour pour voir comment cela évolue, ce n’est pas vraiment préoccupant, je ne suis pas inquiet.”

LeBron’s update on his groin: pic.twitter.com/sGMoRC06Hw

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 9, 2025

Un optimisme que n’a pas forcément partagé son entraîneur J.J. Redick. Le coach des Los Angeles Lakers a avoué qu’il y avait “une inquiétude évidente” autour de cette blessure en précisant bien qu’i n’avait pas d’information supplémentaire.

Dave McMenamin, journaliste pour ESPN est le seul à avoir donné des estimations pour le moment et selon lui, LeBron James ne devrait pas manquer des jours, mais des semaines !

New story: LeBron James exited with a groin injury and the Lakers’ win streak was snapped in Boston as LAL enters a treacherous stretch of the schedule https://t.co/8mIILjXxoP

— Dave McMenamin (@mcten) March 9, 2025

Reste à savoir si ces quelques semaines lui permettront de revenir avant les Playoffs et de se remettre en forme où s’il sera à court de rythme pour les joutes de fin de saison …