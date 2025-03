Les Los Angeles Lakers ont souvent essayé d’attaquer Al Horford cette nuit, mais le plan n’a pas porté ses fruits puisque l’intérieur a été énorme défensivement. Il est une des grandes raisons de la victoire des Boston Celtics !

“Al Horford est toujours énorme”, ou comme un Mea Culpa de J.J. Redick en conférence de presse après la rencontre face aux Boston Celtics. L’intérieur a mis à mal sa tactique en ayant pas peur des matchs-ups défensives face à LeBron James ou Luka Doncic cette nuit, bien au contraire.

Le Dominicain a été impressionnant de vivacité et a également été impactant en attaque avec 14 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre à 5/9 au tir. Que ce soit Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Joe Mazzulla, tous ont rendu un hommage vibrant au joueur de 38 ans cette nuit ! Des propos relevés par ESPN.

“Al (Horford) est le meilleur coéquipier que j’ai jamais eu… un gars qui m’a montré la voie quand j’avais 19 ans… une grande partie de ce que j’ai pu accomplir, c’est grâce à lui. Nous ne serions pas ce que nous sommes sans Al.” – Jayson Tatum “Al est tellement fiable, c’est celui qui fait le lien pour nous des deux côtés du parquet.” – Jaylen Brown “À un moment, je ne coachais plus, je ne faisais qu’admirer ! Je me disais ‘mec, ce gars est un futur Hall-Of-Famer et je peux le regarder gratuitement.” – Joe Mazzulla

“He’s the best teammate I’ve ever had. Ultimate professional. He showed me the way when I was 19”

— Jayson Tatum on Al Horford

pic.twitter.com/qULmsz8J7C

— CelticsUnite (@CelticsUnite18) March 9, 2025

Mais celui qui peut le mieux parler de sa performance du soir, c’est lui-même. Al Horford est très expérimenté et savait ce qu’il avait à faire et l’a fait du mieux possible :

“J’essaie juste de trouver un moyen d’avoir un impact. Ce genre de match, ça se joue à des détails, défendre et prendre des rebonds, et c’est ce que je fais de mieux. C’est ce que j’aime faire, j’étais excité à l’idée de le faire. C’est mon état d’esprit dans ces matchs. Je joue pour faire gagner des matchs de basket-ball.”

Même à 38 ans, Al Horford aura un rôle déterminant dans la quête de back-to-back des Boston Celtics.

