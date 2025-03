Duel pour la Course au MVP à l’heure de l’apéro. À 18h00, un des matchs les plus importants de la saison NBA aura lieu. Les Denver Nuggets de Nikola Jokic rendront visite au Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

À chaque match de Shai Gilgeous-Alexander et de Nikola Jokic cette saison, le joueur qui vient de livrer sa performance semble prendre l’avantage dans la course au MVP. Prenez les dernières rencontres en date. SGA a frappé un grand coup avec 41 points et 8 passes décisives face à Memphis avant que le Serbe ne réponde avec un 31-21-22 lunaire face aux Suns.

Cette course au MVP sérieux ! 🔥

C’est N’IMPORTE QUOI ! 😭😭😭 pic.twitter.com/x11iCEOdty

Ce soir, ils auront l’occasion de s’expliquer en face à face pour la troisième fois de la saison. Et, bonne nouvelle pour les fans NBA européens, la rencontre aura lieu à 18h00, heure française.

Lors du premier match de l’année, le Thunder avait dominé avec SGA en meilleur marqueur du match à 28 points tandis que les Nuggets s’étaient vengés en novembre avec un 23-20-16 de leur franchise player !

Alors qui prendra l’avantage dans les confrontations directes cette nuit et frappera un grand coup dans la course au MVP…

… du moins jusqu’à demain puisque le quatrième et dernier match de la saison entre les deux équipes aura lieu lundi !