Nikola Jokic a délivré une performance historique. Jamais un joueur n’avait réussi plus de 30 points, 20 rebonds et 20 passes décisives en NBA. Dans son sillage, les Denver Nuggets se sont imposés face aux Phoenix Suns 149 à 141.

Russell Westbrook était devenu le premier homme à réaliser un match en 20-20-20 en NBA, Nikola Jokic, son nouveau coéquipier a décidé de pousser la folie un petit peu plus loin.

Dès le premier quart-temps, le triple MVP avait montré à toute la Ball Arena dans quel état d’esprit il était. Après 12 minutes, le Serbe avait déjà compilé 10 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Mais le spectacle était loin d’être terminé.

Le Franchise Player de Denver a pris les bonnes décisions toute la soirée, et n’a pas paniqué malgré le retour des Phoenix Suns dans le dernier quart-temps. Il faut dire qu’il a également été aidé par l’adresse de ses coéquipiers comme Aaron Gordon, auteur de 7 paniers à 3-points ce soir.

Cette performance hallucinante a failli ne pas être suffisante pour s’imposer puisque les joueurs de l’Arizona se sont battus et ont arraché une prolongation inespérée grâce à un panier à 3-points extrêmement clutch de Kevin Durant.

KEVIN DURANT ÉGALISE AU BUZZER 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/JpZ7KY55hI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2025

Les Nuggets ont alors repris leur marche en avant et ont dominé la prolongation de la tête et des épaules. Jokic, qui n’était “qu’à” 15 passes décisives à la fin du temps réglementaire a distribué les assists comme des petits pains et la défense des Suns n’a rien pu faire. Au coup de sifflet final, la ligne de stats du Serbe est à peine croyable : 31 points à 13/22 au tir, 21 rebonds et 22 passes décisives.

Il n’y a pas de mots pour décrire pareille performance. La légende a battu son record de passes décisives en carrière (et le record All-Time pour un pivot en NBA) et continuer à lutter plus que jamais avec Shai Gilgeous-Alexander pour le trophée de MVP !

31 POINTS.

21 REBOUNDS.

22 ASSISTS.

THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🚨

NIKOLA JOKIĆ IS TRULY SOMETHING SPECIAL. 🌟 pic.twitter.com/I982bZePiF

— NBA (@NBA) March 8, 2025

Grâce à ce succès, Denver recolle aux Los Angeles Lakers et les hommes de Michael Malone n’attendent qu’un faux pas des Angelinos pour retrouver la deuxième place de la Conférence Ouest.