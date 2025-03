De’Aaron Fox revenait à Sacramento pour la première fois depuis son transfert lors de la Trade Deadline. Avec ses San Antonio Spurs, le renard s’est incliné 127 à 109. Cinquième victoire des Kings lors de leurs six derniers matchs.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les San Antonio Spurs depuis la blessure de Victor Wembanyama. Des défaites sans saveur en série qui ne donnent qu’une envie aux fans : passer à l’année prochaine.

Pourtant, sur le papier, cette rencontre face aux Sacramento Kings était différente et ce pour une raison simple. De’Aaron Fox faisait son retour dans la ville de ses débuts en NBA et même Victor Wembanayama avait fait le déplacement pour l’occasion.

Le meneur de jeu a été acclamé par son ancien public et, malheureusement pour lui, c’était à peu près son seul highlight de la soirée. Le renard a été agressif, mais maladroit et a terminé à 16 points et 7 passes décisives à 6/17 au tir et 0/6 de loin.

L’ovation du public de Sacramento pour De’Aaron Fox ! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/bJji0NYjas

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2025

L’homme du match côté Spurs : un excellent Stephon Castle auteur de 25 points.

De l’autre côté, les Sacramento Kings n’avaient pas envie de faire dans les sentiments. Dès la mi-temps, les Californiens menaient 56 à 42, de quoi ménager le suspense. Il sont été portés, comme souvent ces derniers temps, par Zach LaVine. L’ancienne star des Bulls a compilé 36 points, 4 rebonds et 3 passes décisives.

La saison prochaine, De’Aaron Fox reviendra avec une meilleure équipe et pourra envisager de gagner à nouveau un match au Golden 1 Center. En attendant… LIGHT THE BEAMMMMMM !