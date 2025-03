Miles Bridges a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa carrière, mais cela n’a pas suffi à faire plier les Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell et ses coéquipiers se sont imposés au bout du suspense 118 à 117.

La victoire s’est jouée dans une bataille de lancers-francs, mais avant ça, le match entre les Cleveland Cavaliers et les Charlotte Hornets a été extrêmement plaisant à regarder. Miles Bridges et ses coéquipiers ont tout donné dans une ambiance survoltée pour essayer de faire tomber les Cleveland Cavaliers.

L’ailier des frelons a planté 46 points (record en carrière) à 15/32 au tir et 12/13 aux lancers francs pour permettre à son équipe d’y croire jusqu’au bout. Tidjane Salaün a également eu son rôle à jouer grâce à une énorme séquence entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps qui a relancé l’énergie de son équipe.

DAMN TIDJANE SALAÜN !!! 👀

Il est énorme depuis quelques minutes ! 🫡😳pic.twitter.com/Nr2WJZTgbH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2025

Mais de l’autre côté, un bon match d’Evan Mobley des deux côtés du parquet a fait la différence. Il s’est notamment illustré par un shoot extrêmement clutch malgré un contre de Moussa Diabaté sur Donovan Mitchell quelques secondes auparavant.

HUGE Evan Mobley 3 to tie the game at 106 😤

Cavs seeking their 13th straight win 👀

Under 2 minutes to play on NBA League Pass! pic.twitter.com/fHIxRcpvNA

— NBA (@NBA) March 8, 2025

L’araignée s’est bien vengée en étant adroit sur la ligne pour terminer le match. Les Cavaliers ont réellement été poussés dans leurs retranchements, mais sont plus en confiance que jamais. Sans doute ce qui a fait la différence ce soir !