NBA – Programme du soir : De’Aaron Fox retrouve Sacramento, purple rain de 3-points à venir ?

Huit matchs au programme ce soir, et un retour attendu : celui de De’Aaron Fox chez les Kings. Le néo-Spur affronte son ancienne équipe pour la première fois, et ce ne sera pas pour y faire des câlins et autres accolades. Une affaire personnelle ? Ce que l’on souhaite, pour le spectacle.

Le programme NBA de ce soir

1h : Hornets – Cavs

1h30 : Raptors – Jazz

1h30 : Mavs – Grizzlies

2h : Heat – Wolves

2h : Thunder – Blazers

4h : Nuggets – Suns

4h : Kings – Spurs

4h30 : Clippers – Knicks

L’affiche à ne pas manquer : Kings – Spurs

De’Aaron Fox de retour sur ses terres après un départ qui n’a pas forcément été effectué dans les meilleurs termes. Si les Spurs sont en difficulté depuis la fin de saison de Victor Wembanyama, nul doute que l’effectif se rangera derrière son meneur pour lui offrir une belle victoire en Californie. Côté Kings, l’ambiance risque d’être forte en émotions pour les fans, qui honoreront certainement leur ancien soldat. Pour la direction de Sac-Town, il y a fort à parier que ça se fasse plus petit, surtout après les déclarations de Fox sur sa sortie de la franchise.

Quoi qu’il en soit, ça promet du jeu sur le terrain et c’est tout ce qu’on veut. Rendez-vous à 4h !

Mais aussi…

Une victoire gratos pour les Cavaliers à 1h.

Énorme duel entre Raptors et Jazz, non on déconne.

Les Grizzlies veulent envoyer les Mavericks vers la lotterie, ces derniers ne disent pas non.

Le Heat doit garder sa place dans les 6 à l’Est, les Wolves gagner la leur à l’Ouest. Ça annonce un match disputé.

Shai Gilgeous-Alexander pour faire un pas de plus vers le trophée de MVP à Portland ?

Knicks veulent au moins ramener une victoire de Los Angeles. Pour ne pas laisser d’espoir aux Bucks.

Les Français en lice

Tidjane Salaün pour se montrer face aux Cavaliers.

Nicolas Batum affronte les Knicks.

Rudy Gobert questionnable face au Heat.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici