“La franchise ne couvrait pas mes arrières” : De’Aaron Fox revient sur le départ de Mike Brown et son transfert

Alors que Spurs et Kings se croiseront ce soir à Sacramento, le match aura forcément un sens particulier pour De’Aaron Fox. L’ex-joueur de la franchise de Sac-Town est longuement revenu sur ses derniers moments dans l’équipe pour ESPN, et il livre un récit qui permet de mieux saisir les enjeux derrière son départ. Qui est fortement lié à Mike Brown.

De’Aaron Fox était l’un des grands visages des Kings du XXIe siècle. Celui avec lequel la franchise trouvait, en 2023, un nouveau souffle symbolisé par une première participation en Playoffs après 17 ans de disette sportive. Drafté par Sac-Town en 2017, le meneur a effectué l’intégralité de sa carrière chez les Rois. Et a appris à vivre en Californie, à apprécier les fans et les respecter. Un amour réciproque que Fox explique avoir beaucoup valorisé. Des paroles qui font plaisir sur le fond et la forme à l’heure d’une NBA très business, on ne va pas se le cacher.

“Tout le monde avait le sang violet. C’était génial d’aller à l’épicerie, manger au restaurant. Les gens étaient extrêmement gentils. Et quand on a commencé à gagner, il y a eu la vibe ‘Light the beam’ partout. On le sentait partout dans la ville. C’était vraiment un super endroit, pour tout le temps que j’y ai passé.” – De’Aaron Fox.

Oui mais voilà. Après une première escapade en Playoffs, les Kings n’ont pas confirmé. Une deuxième saison plus poussive qui s’est achevée au Play-in, puis un exercice 2024-25 qui a été la goutte de trop pour la direction. Mike Brown renvoyé, une saison et demi après avoir remporté le titre de coach de l’année. La goutte de trop aussi, mais pour Fox.

“J’étais en mode : ‘Yo, je suis ici depuis 8 ans. Si Mike se fait virer, ce sera mon cinquième coach’. Et je leur ai dit : ‘Je ne jouerai pas pour un autre coach. Je jouerai pour une autre équipe.”

Toutefois, malgré des rumeurs parues très tôt ici et là dans les médias et sur les réseaux sociaux, De’Aaron Fox se défend de toute prise d’initiative concernant son transfert. Il regrette néanmoins que la franchise n’ait pas été limpide et ait mal communiqué autour du renvoi de Brown. Une situation qui a mis Fox sous le feu des rumeurs, puisque les derniers mots de Brown chez les Kings étaient des critiques envers son meneur. De quoi créer une cause assez évidente pour le renvoi : Fox a poussé pour la sortie de son coach. Ce qui n’était pas, selon le joueur, le cas du tout. Et qui laisse un peu d’amertume envers la gestion de la direction.

“Ils virent le coach, et ils ne font pas de conférence de presse ? Tout est passé sur moi. Est-ce que ça m’a pesé ? Non, j’en ai rien à secouer… Mais le fait qu’ils soient sensés protéger les joueurs et qu’ils aient laissé ça se faire… J’ai ressenti à l’époque que l’équipe ne couvrait pas mes arrières”.

Est-ce que les choses se seraient passées différemment si Mike Brown ne s’était pas fait sortir ? Peut-être que oui, d’autant plus que Fox assure que les Kings savaient à quoi s’en tenir s’ils laissaient le joueur terminer son contrat à Sacramento : un départ libre, sans aucune contrepartie. De quoi presser un peu les discussions pour tenter de récupérer quelque chose contre le Renard.

“Si je finissais mon contrat ici, l’équipe savait ce qui allait arriver, et c’était parce qu’ils avaient viré un coach de plus. C’est ce que je leur ai dit lors de notre rencontre après que Mike ait été renvoyé. Ils connaissaient ma position et il n’y avait pas plus à dire là-dessus.”

Une histoire qui est donc définitivement fermée sur le papier, avec désormais un brin de rancoeur que l’on devine au travers des propos. Qui promettent des retrouvailles intenses.

Source : ESPN.