Après le départ de De’Aaron Fox à la trade deadline et le changement d’entraîneur qui a précédé, le projet des Kings est assez flou pour les années à venir. Projet qui pourrait se construire avec Domantas Sabonis… ou pas.

De’Aaron Fox, de retour ce soir à Sacramento, a refusé de s’engager sur le long terme avec les Kings et a finalement été transféré chez les Spurs de Victor Wembanyama. Domantas Sabonis, lui, est sous contrat avec la franchise jusqu’en 2028, mais ce n’est pas pour autant qu’il voit son avenir dans la capitale californienne.

En effet, d’après les sources de The Athletic, l’intérieur lituanien (19 points, 14 rebonds, 6 passes de moyenne) compte bien s’asseoir avec les dirigeants des Kings durant l’intersaison pour voir quelle est la vision de la franchise, et décider s’il veut vraiment s’inscrire dans le projet de Sacramento.

From ‘Light the Beam’ to unfulfilled dreams: Inside the abrupt and bitter end to De’Aaron Fox’s Kings tenure, with @anthonyVslater, at @TheAthletic

He returns to Sacramento for the first time tonight.https://t.co/o8BhhP9MsP

— Sam Amick (@sam_amick) March 7, 2025

Des questions légitimes au vu des turbulences qui ont caractérisé la première partie de saison des Kings.

Il y a eu bien sûr le renvoi du coach Mike Brown après une vilaine série de défaites, renvoi critiqué sur le fond par certains mais surtout sur la forme par quasiment tout le monde. Ensuite, le meneur star De’Aaron Fox s’est fait transférer à San Antonio, tandis que les vétérans Zach LaVine et Jonas Valanciunas sont arrivés. De quoi permettre aux Kings de rester un minimum compétitifs cette saison (32 victoires – 29 défaites, 9e à l’Ouest), mais quid des années à venir ?

Deux ans seulement après leur glorieux retour en Playoffs, les Kings sont en quelque sorte redevenus les Kings. Une franchise instable, pas forcément bien structurée en coulisses, et à la culture peu reluisante sous le propriétaire Vivek Ranadivé. Domantas Sabonis a forcément conscience de tout ça. Il a aussi vu que les Kings ont renvoyé le coach Mike Brown alors que Fox voulait qu’il reste, ce dernier se sentant ni écouté ni soutenu quand les critiques ont commencé à peser sur lui (Fox a été pointé du doigt pour le licenciement de Brown, ndlr.).

“La franchise ne couvrait pas mes arrières” : De’Aaron Fox revient sur le départ de Mike Brown et son transfert

👉 https://t.co/8kDYnlwd6P •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2025

Alors que l’avenir du coach intérim Doug Christie reste à déterminer et que celui du manager général Monte McNair ne semble pas assuré, Domantas Sabonis ne peut clairement pas se projeter sur le long terme avec Sacramento. Est-ce que ça veut dire qu’il demandera lui aussi à partir ? Pas forcément, mais les Kings vont devoir lui apporter des garanties.

Et on sait qu’apporter des garanties, ce n’est pas trop le point fort des Kings…

Source texte : The Athletic