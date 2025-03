Transféré des Kings aux Spurs à la trade deadline, De’Aaron Fox va jouer son premier match à Sacramento ce soir sous le maillot de l’équipe “visiteur”. Quel accueil aura droit le Renard pour son grand retour ?

On peut se poser la question quand on connaît à la fois les grands moments de De’Aaron Fox à Sacramento, et la manière dont l’aventure s’est terminée avec les Kings.

Après 17 années sans Playoffs à Sacramento, l’une des fanbases les plus bruyantes et passionnées de la NBA n’a pas pu oublier le rôle joué par Fox dans le redressement de la franchise. Cela a pris du temps, le Renard devant attendre sa sixième saison dans la Ligue avant de goûter enfin à la postseason. Mais les exploits individuels du bonhomme – notamment dans les fins de matchs serrées – ont aidé à amener ce moment magique et cela reste forcément gravé quelque part dans la mémoire des fans.

De’Aaron Fox est devenu un All-Star à Sacramento, un joueur calibre All-NBA, l’un des joueurs les plus clutch et dynamiques de la Ligue. Il a refait des Kings une équipe fun à voir jouer même quand ça ne gagnait pas beaucoup de matchs, avant de s’affirmer comme un pilier d’une franchise qui monte. Il sera pour toujours associé à la période “Light The Beam”.

38 POINTS for De’Aaron Fox… tied for the 2nd-most EVER in a playoff debut!

Kings win a THRILLING Game 1 👑 pic.twitter.com/tUAW0hIt0u

— NBA (@NBA) April 16, 2023

Et puis, lentement mais sûrement, la belle histoire entre De’Aaron Fox et les Kings s’est dégradée.

Dégradée, comme la dynamique de l’équipe de Sacramento, qui n’a pas réussi à confirmer son retour en Playoffs en 2023 et qui s’est installée dans le ventre mou de la Conférence Ouest ces deux dernières années. La frustration est progressivement montée, le coach Mike Brown s’est même fait virer, et Fox ne se voyait plus rester.

Refusant de prolonger chez les Kings par manque de garanties, le Renard a fait comprendre aux dirigeants de Sacramento que c’était dans le meilleur intérêt de tout le monde de couper les ponts. Fox veut gagner, Fox veut être compétitif, Fox veut pouvoir exprimer ses talents sur la grande scène des Playoffs. Il a jugé que Sacramento n’était pas le bon endroit pour ça. Un constat logique pour un joueur qui a été aux premières loges pour voir le côté dysfonctionnel d’une franchise réputée pour son instabilité.

Résultat : il a été transféré aux Spurs pour jouer avec Victor Wembanyama, et une grande page s’est tournée !

From ‘Light the Beam’ to unfulfilled dreams: Inside the abrupt and bitter end to De’Aaron Fox’s Kings tenure, with @anthonyVslater, at @TheAthletic

He returns to Sacramento for the first time tonight.https://t.co/o8BhhP9MsP

— Sam Amick (@sam_amick) March 7, 2025

Après son départ, De’Aaron Fox a tenu à remercier les fans des Kings. Ce soir, la franchise de Sacramento a prévu de lui rendre hommage avec une vidéo sur l’écran géant de la salle d’après The Athletic. Mais les sentiments dans les deux camps seront forcément mitigés au moment des retrouvailles.

Que retiendront les fans des Kings avant tout ? Les beaux moments vécus avec De’Aaron Fox à la mène ? Ou plutôt la triste fin de l’histoire, et les récentes déclarations du Renard sur la franchise ?

Réponse cette nuit (4h) au Golden One Center de Sacramento, la salle où Fox a réalisé ses plus grands exploits.

De’Aaron Fox returns to Sacramento for the first time since being traded.

Before joining the Spurs, Fox had played 7.5 seasons with the Kings. Take a look at Fox’s franchise records in Sacramento:

🔸 4th in PTS

🔸 4th in AST

🔸 2nd in STL

🔸 4th in 3PM

🔸 Most points scored… pic.twitter.com/6aPgti3rqO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025