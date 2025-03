Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi brillent à l’ANGT Belgrade, vive la France !

La première journée de l’Adidas Next Generation Tournament de Belgrade avait lieu aujourd’hui, et deux tricolores ont rivalisé de talent pour signer deux des grosses performances de la journée. Leurs noms ? Aaron Towo-Nansi (Cholet Basket, invité par le tournoi) et Nathan Soliman (U18 de l’INSEP).

Ils n’ont que 15 ans et sont pourtant au coeur de l’attention de l’Europe basket toute entière. Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman ont proposé deux des matchs les plus impressionnants de la première journée de l’ANGT. Le premier, pensionnaire du centre de formation reconnu de Cholet Basket, s’est illustré avec la meilleure évaluation du match entre la team ANGT et les U18 du Partizan Belgrade. Un condensé de polyvalence, capable de défendre dur et d’attaquer avec un talent… on ne sait vraiment comment en fait.

Pour le second, c’est pas moins de 18 points contre les U18 de Trente (Italie). Sa grande taille (2,04m) en font l’un des jeunes les plus observés à l’international. Avec quelques highlights disponibles, régalez-vous !

15 year old Nathan Soliman keeps impressing as one of the best international prospects regardless of class. For Insep today in the Adidas Next Generations tournament he put up

18 points

8 boards

1 assist

8-11 FG

1-2 3P

1-2 FT

Led his team to the win as the youngest player there pic.twitter.com/x9PWALsJLJ

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) March 7, 2025

Les deux prospects français de 15 ans seront opposés l’un à l’autre demain, à 11h. Ça promet d’être chaud !