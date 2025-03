Detroit Basketball : les Pistons sont de retour !! Apéro TrashTalk

Après une mini-trêve, c’est le grand retour des apéros TrashTalk ! On a tout récemment parlé des Lakers mais ils ne sont pas la seule équipe à cartonner en ce moment. Il y a aussi les Detroit Pistons. Oui oui !!

Vous y croyez ça ? En 2025, un Apéro positif sur les Pistons ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans l’émission la plus improbable de l’année, à savoir Detroit aux portes des Playoffs ! Après 15 années passées dans les profondeurs de la NBA, la franchise du Michigan bombe le torse et se positionne dans le haut de la Conférence Est. Comment expliquer un tel comeback ? Et que suivre de près sur la fin de saison à venir ? Le projet est-il fiable ? On en parle tout de suite !