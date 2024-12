Hier soir, après une cinquième défaite consécutive, les Kings ont décidé de renvoyer leur coach Mike Brown. Un licenciement qui fait beaucoup de bruit en NBA et qui suscite de nombreuses réactions négatives, en particulier parmi les coachs de la Ligue. La plus virulente ? C’est sans doute celle de Michael Malone.

Avant de s’imposer comme l’un des meilleurs entraîneurs NBA du côté de Denver, Michael Malone était coach des Kings. Il est resté à Sacramento un peu plus d’une saison à peine, lui qui a été viré par la franchise californienne en décembre 2014 après avoir été engagé à l’été 2013.

Le licenciement de Mike Brown hier a forcément rappelé quelques mauvais souvenirs à Malone, qui n’a pas hésité à employer des mots forts pour critiquer les Kings.

“C’est terrible, juste terrible. […] Au début, j’étais vraiment choqué et surpris, puis je me suis repris et je me suis dit : ‘Pourquoi suis-je choqué et surpris ?’. Pour deux raisons. D’abord, parce qu’en tant qu’entraîneur NBA, vous allez être critiqué. Quand ils gagnent, c’est grâce à Sabonis et Fox. Quand ils perdent, c’est à cause de Mike Brown. C’est comme ça que ça marche. Et deuxièmement, parce que je sais pour qui il travaille. Donc je ne suis pas surpris que Mike Brown ait été viré, parce que j’ai été viré par la même personne (Vivek Ranadivé, propriétaire des Kings).”

Outre la décision des Kings de virer Brown, Michael Malone n’a pas du tout kiffé la manière.

“Ce qui m’a vraiment énervé, c’est qu’ils ont perdu hier soir, leur cinquième match d’affilée, une défaite difficile à avaler… Ils s’entraînent ce matin, puis il (Mike Brown) parle aux journalistes, et il est dans sa voiture en train de se rendre à l’aéroport pour prendre l’avion vers Los Angeles. Et ils l’appellent au téléphone (pour lui annoncer son licenciement). Aucune classe. Pas de couilles.”

Michael Malone n’est pas le seul coach à avoir défendu Mike Brown après son renvoi des Kings. De Rick Carlisle à Tom Thibodeau en passant par Steve Kerr, Tyronn Lue et Jamahl Mosley, tous ont pris le parti de l’ancien entraîneur de Sacramento.

Pour rappel, Mike Brown était arrivé aux Kings en 2022 et avait été élu Coach de l’Année dès sa première saison à Sacramento, durant laquelle l’équipe californienne avait retrouvé les Playoffs après 17 années de disette. Durant son passage aux Kings, Brown affiche un bilan de 107 victoires pour 88 défaites.

Insuffisant pour éviter la liste noire des nombreux coachs de Sacramento virés au cours de la dernière décennie.

Source texte : DNVR Nuggets