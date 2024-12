C’était très chaud cette nuit entre les Suns et les Mavs. Jusuf Nurkic et Naji Marshall en sont venus aux mains et P.J. Washington y a ajouté son grain de sel. Les amendes ne devraient pas tarder à tomber, mais les deux joueurs des Mavs ont la chance d’avoir Kyrie Irving comme coéquipier.

Après le match, Uncle Drew a en effet indiqué qu’il allait lui-même payer les amendes de Naji Marshall et P.J. Washington.

Kyrie just gave this Mavericks team +1000 chemistry 😭💯

(🎥 @DuaneRankin) pic.twitter.com/f6R39UExus https://t.co/8tDON3oOyM

— Kyrie Center (@kyriecenterig) December 28, 2024

“Je vais m’en occuper. L’amende de Naji, celle de P.J.. […] Cela fait parfois partie du basket-ball. Peut-être que c’est comme ça que nous finirons 2024, avec quelqu’un qui envoie un vrai coup de poing en NBA. Peut-être que cela améliorera nos audiences.” – Kyrie Irving

Pour ceux qui n’auraient pas vu la séquence, Jusuf Nurkic s’est d’abord embrouillé verbalement avec Naji Marshall, avant de lui coller une gifle. Naji a immédiatement répondu en tentant de lui infliger une patate (sans grand succès), tandis que P.J. Washington a poussé le pivot des Suns pour défendre son coéquipier.

Tout ça sous les yeux de Kyrie, limite choqué.

Kyrie was in shock of what was going on between Jusuf Nurkic and Naji Marshall 😭 pic.twitter.com/fBdX4exQTX

— Kyrie Center (@kyriecenterig) December 28, 2024

Possédant un porte-monnaie bien rempli, Kyrie Irving ne devrait pas trop galérer à payer les amendes de ses deux coéquipiers. Mais on salue le geste du leader des Mavs car la sanction financière pourrait quand même piquer un peu.

Source texte : Duane Rankin