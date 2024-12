Les échanges houleux en NBA sont monnaie courante, mais voir un joueur en gifler un autre, ce n’est pas tous les soirs. Alors remercions Jusuf Nurkic pour le divertissement qu’il nous a offert.

Les temps sont durs à Pheonix. Les résultats ne sont pas là et logiquement les nerfs sont un peu tendus et ce n’est pas Jusuf Nurkic qui va dire le contraire.

Cette nuit, les Suns recevaient les Mavericks. Rapidement, Dallas a pris une avance que les Cactus ne sont pas parvenus à remonter. On aurait pu se désintéresser de ce match, mais c’était sans compter sur ce bon vieux Jusuf Nurkic.

Sur une prise de position au poste bas anodine comme on en voit tous les jours, le Bosnien envoie valdinguer Daniel Gafford. Naji Marshall et PJ Washington viennent voir si leur coéquipier est toujours vivant (peut-être qu’on abuse un peu), mais surtout pour aller s’expliquer avec le joueur des Suns. Sauf que Jusuf Nurkic n’est pas un adepte de la discussion.

Ni une, ni deux, il déclenche une baffe à Naji Marshall. Une belle gifle qui rendrait Obélix jaloux. Le Maverick répond avec une droite, le poing bien fermé qui manque la cible.

Oh dam, Jusuf Nurkic and Naji Marshall was squabbling pic.twitter.com/ndaT5enri7

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) December 28, 2024

La tension monte d’un cran, ce qui est plutôt logique quand on en vient aux mains et c’est P.J. Washington qui apporte le fin mot à cette affaire en envoyant Jusuf au sol pour mettre un terme à cette histoire.

À défaut d’avoir gagné le match, les Suns peuvent certainement se targuer d’avoir gagné la castagne et si ça ne rajoute pas de victoire sur le bilan comptable, ça fait toujours du bien à l’égo.

Pour finir sur cette bagarre des parquets, on vous laisse avec la réaction de Kyrie Irving, visiblement sous le choc de ce qu’il vient de voir.

Kyrie was in shock of what was going on between Jusuf Nurkic and Naji Marshall 😭 pic.twitter.com/fBdX4exQTX

— Kyrie Center (@kyriecenterig) December 28, 2024

