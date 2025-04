Hawks, Magic, Bulls et Heat disputeront à partir de demain le play-in tournament à l’Est. Qui se sortira du guêpier ? On a tenté de répondre à la question, avec des avis bien tranchés bien home calls. Et tiens, on veut bien vos pronos en commentaires !

Nico M.

Le Play-in tournament à l’Est, qui pourrait être rebaptisé le Ventre-mou tournament la saison prochaine selon nos sources, contient trois équipes avec un bilan négatif cette année ainsi que le Magic. Je vois logiquement Orlando – septième du classement – se qualifier en battant Atlanta lors du premier match, grâce à Paolo Banchero, une grosse défense et malgré un classique 7/30 à 3-points. Les Hawks affronteront ensuite le Heat – vainqueur de Chicago – pour la huitième et dernière place qualificative en Playoffs. À ce petit jeu-là, Atlanta devrait repartir avec la win. Certes, Miami est capable sur un ou deux matchs de déjouer les pronostics, mais le Heat a été tellement irrégulier cette année que c’est difficile de l’imaginer enchaîner deux victoires consécutives à l’extérieur. Dans un match serré à Atlanta, c’est Ice Trae qui va finir par refroidir Miami. Magic et Hawks en Playoffs !

Giovanni

Un play-in tournament au plateau connu depuis des lustres, donc on a eu le temps d’y penser. Difficile pour moi de ne pas laisser parler mon cœur, avec mon joueur préféré qui va affronter un joueur qui ne sait pas pour quel pays jouer et un autre qui vient d’un peuple qui a tenté de tuer mon papy en 1943. Je laisse donc mes émotions m’envahir en misant sur une victoire des Hawks face au Magic, puis une autre des Bulls face au Heat, parce qu’on est quand même là pour rigoler et que le Heat n’est pas du tout, mais alors pas du tout drôle. Bonnes vacances Bam, merci les Bulls mais non merci donc victoire du Magic contre Chicago. Les Hawks et le Magic qui vont évidemment prendre une volée monumentale au premier tour, mais c’est encore une autre histoire. Hawks et Magic en Playoffs !

Nico V.

Zaccharie Risacher, décisif dès son premier match couperet ? C’est ici la direction choisie. Avec un Trae Young qui écrase Orlando de son talent, une équipe des Hawks concernée qui fait vivre un enfer au Magic sur la montée de balle par l’intermédiaire de Dyson Daniels. Les Faucons s’en vont défier les Celtics, le Magic s’offre le grand frisson. De l’autre côté ? La Heat Culture, cet état d’esprit imbattable lorsque l’enjeu est important, va s’imposer contre des Bulls qui ne comprendront pas pourquoi Josh Giddey est devenu Josh Guidon à cause de la défense infernale de Miami. Coby White ? La poudre blanche dans le verre après le match, mais pas celle de Walter, celle du Doliprane pour faire passer la migraine à la lecture de la feuille de stat’ de son équipe. Et dans l’ultime rencontre ? Le Heat hagard, rapidement et efficacement achevé par un Magic vexé. Hawks et Magic en Playoffs !

Robin

Jusqu’à la Trade Deadline, les Bulls étaient des Buzelis toire nous dira si une bonne demi-saison suffit pour en effacer une Terry ble. Josh a réussi à bien les Giddey vers ce Play-In, même si, comme Walter White, Coby était le danger. Pas de Ball, ces dernières années, Miami contre Chicago a des airs de lames Phillips, ou Williams aiguisés contre une carotide : une mort dans un rire Jones. Pour inverser la tendance, il faudrait franchir Collins et montagnes, et j’ai du mal à y croire. Même si le jeu est plus fluide ces derniers temps, il se pourrait, qu’avec l’enjeu, le flot ride. Magic et Heat en Playoffs !

Timéo

Certainement pas les matchs les plus attendus de la saison mais au moins, les bilans sont assez serrés pour rendre ces affiches “imprévisibles”. Au premier tour, et même si j’aimerais de tout cœur voir notre Zacch national aller défier les Celtics, je vois bien l’expérience et la dynamique d’Orlando faire la différence. Pendant que de l’autre côté, les Bulls qui ont visiblement décidé de commencer à jouer leur saison en mars, mettront un terme à une année bien compliquée pour le Heat (encore faut-il que Spoelstra ne nous sorte pas le boulanger du coin et en fasse un combo guard d’exception). Allez pour le dernier match on va laisser parler le cœur, Zacch et ses coéquipiers fileront en PO pendant que les Bulls échoueront à un cheveu de ces derniers… Bulls fashion finalement. Magic et Hawks en Playoffs !

Alex T

Pas un Play-in incroyable sur le papier mais des équipes finalement pas si loin en termes de niveau, ce qui pourrait donner des matchs serrés. Je vois le Magic verrouiller rapidement sa place en Playoffs à domicile, avec Paolo Banchero qui sort un gros match. Le Heat, malgré sa forme récente, va finir sa saison bouillasse dès le premier match, sorti par les Bulls. Et pour l’ultime manche entre les Hawks et les Bulls, je vois bien Chicago créer la surprise, dans le sillage d’un Josh Giddey au top de sa forme. J’espère me tromper pour laisser Zaccharie Risacher kiffer ses premiers Playoffs en carrière. Magic et Bulls en Playoffs !

Clément

La tronche de ce Play-in ne sera certainement pas la même que pour celui à l’Ouest mais allons-y gaiement tout de même. Tout d’abord, pensez que je ne suis pas objectif si vous voulez, mais c’est bien le Magic qui ira défier les Celtics pour se faire sweeper ensuite. Paolo Banchero AKA « le Kyle Kuzma bien entouré » et son pote Kaiser Franz feront la différence ensemble pour contrer des Hawks qui donneront tout mais qui semblent moins costauds bien que leur adversaire évoluera avec Cory Joseph en meneur titulaire. Ensuite, les Bulls sont en pleine bourre et je les vois faire le taf face à un Heat orphelin de Jimmy Butler qui manque cruellement à Erik Spoelstra et sa Heat Culture… Puis, sur leur lancée, je vois Coby White incinérer les Hawks lors du second match et priver notre Zacch de Playoffs, ça me rend triste mais c’est comme ça que je vois les choses. Les Bulls iront à leur tour se faire sweeper par les Cavaliers. Chienne de vie quand on y pense. Magic et Bulls en Playoffs.