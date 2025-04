Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? On souhaite de bonnes vacances à huit compatriotes !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Wemby a tenu une conférence de presse au soir de la dernière session de la saison régulière. Il y a indiqué que sa rééducation se passait bien, qu’il ne précipiterait rien, et que disputer l’Euro ne semblait pas vraiment être l’idée du siècle. On ne va pas lui en vouloir, on veut juste que cet immense bonhomme aille mieux, sans rien forcer.

Spurs @ Blazers : DNP

Spurs @ Clippers : DNP

Spurs @ Warriors : DNP

Spurs @ Suns : DNP

Spurs vs Raptors : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Énorme fin de saison pour Rudy, qui a préchauffé au meilleur des moments. Pour la Gobe et les Wolves ce sera les Lakers au premier tour, même pas peur, pour l’une des plus belles séries de ce début de Playoffs. C’est là qu’on va voir les vrais, et on a aucun doute concernant le maire de St-Quentin !

Wolves @ Bucks : 6 points à 3/4 au tir, 9 rebonds, 2 passes et 1 steal en 34 minutes

Wolves @ Grizzlies : 13 points à 5/5 au tir et 3/4 aux lancers, 8 rebonds et 4 passes en 36 minutes

Wolves vs Nets : 35 points à 13/17 au tir dont 9/14 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 contre en 33 minutes

Wolves vs Jazz : 19 points à 8/16 au tir et 3/5 aux lancers, 18 rebonds, 1 steal et 4 contres en 38 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12 points à 66,9% au tir et 67,4 aux lancers, 10,9 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,4 contre en 33,2 minutes

Kevin Porter Jr. would put Rudy Gobert in a HOSPITAL pic.twitter.com/YKMQiCFzCX

— DeerMuse🦌 (@DeerMuse) April 9, 2025

Rudy Gobert égale son record en carrière contre les Nets ! 🔥🇫🇷

35 POINTS

11 REBONDS

1 PASSE

1 CONTRE

13/17 AU TIR

La Gob’ a roulé sur Brooklyn, et ça permet aux Wolves de (très) tranquillement s’imposer 😤pic.twitter.com/o4HZ2k9wLT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Superbe fin de saison aussi pour le géant des Wizards. Une première année en NBA très solide, défensivement comme offensivement, et on attend maintenant de le voir progresser… en Équipe de France cet été, soyons fou, histoire de faire de 2024 une vraie étape dans sa jeune carrière.

Wizards @ Celtics : 16 points à 7/17 au tir dont 2/9 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 32 minutes

Wizards @ Pacers : 20 points à 8/17 au tir dont 1/6 du parking, 3/3 aux lancers, 12 rebonds, 6 passes et 3 contres en 32 minutes

Wizards vs Sixers : 12 points à 5/14 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Wizards @ Bulls : 7 points à 3/15 au tir dont 1/8 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 26 minutes

Wizards @ Heat : 10 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking, 3/4 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 1 steal en 16 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13 points à 39,4% au tir dont 30,8% du parking, 67,9% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

With his 100th block of the season, Alex Sarr joins Chet Holmgren and Victor Wembanyama as the ONLY rookies to EVER record 100 blocks and 100 3PM pic.twitter.com/IEiapNrhe4

— Point Made Basketball (@pointmadebball) April 10, 2025

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Un carton face aux Nets, son record en carrière, et le plein de confiance avant le play-in qui opposera demain soir les Hawks au Magic. Énorme boost d’expérience à venir, tout bénéf, avant de – pourquoi pas – en reprendre plein la vue cet été avec l’Équipe de France.

Hawks vs Jazz : 16 points à 6/12 au tir dont 2/5 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 22 minutes

Hawks @ Magic : 8 points à 3/6 au tir dont 2/3 du parking, 0/1 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 16 minutes

Hawks @ Nets : 38 points à 15/20 au tir dont 6/11 du parking, 2/5 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 35 minutes

Hawks @ Sixers : 12 points à 5/9 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds en 26 minutes

Hawks vs Magic : 6 points à 2/5 au tir dont 2/4 du parking, 2 rebonds et 1 contre en 10 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,6 points à 45,8% au tir dont 35,5% du parking, 71,1% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

Zaccharie Risacher 38 points on 15/20 pic.twitter.com/rEfFx8B4U3

— Brett Usher (@UsherNBA) April 11, 2025

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Blessé sur cette dernière semaine, Guerschon n’a absolument rien loupé puisque la fin de saison des Sixers était éclatée au sol. Tout le contraire du montant de son prochain contrat, qui devrait le mettre de bonne humeur et à l’abri pour un bout de temps. Mérité, mérité, mérité. Quelle trajectoire, vraiment.

Sixers @ Heat : DNP

Sixers @ Wizards : DNP

Sixers vs Hawks : DNP

Sixers vs Bulls : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,9 points à 50% au tir dont 38,5% du parking, 72,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,9 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Lui aussi avait fini sa saison depuis quelques semaines, mais ce deuxième exercice restera quand même comme une vraie satisfaction dans le processus de développement de Bilal. A voir s’il sera convoqué pour l’Euro cet été, mais peu importe le maillot on a déjà hâte de voir de nouveau BC braquer des attaquants et envoyer de gros highlights.

Wizards @ Celtics : DNP

Wizards @ Pacers : DNP

Wizards vs Sixers : DNP

Wizards @ Bulls : DNP

Wizards @ Heat : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Petite alerte en fin de semaine après un début de match WTFesque contre les Rockets, mais Nico devrait tenir sa place en Playoffs. Il aura fort à faire puisque les Clippers joueront les Nuggets au premier tour, mais la franchise californienne aura en tout cas grand besoin de l’expérience de Nico dans les prochaines semaines.

Clippers vs Spurs : 9 points à 3/5 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 21 minutes

Clippers vs Rockets : 15 points à 5/6 au tir dont 4/5 du parking, 1/1 aux lancers et 3 rebonds en 9 minutes

Clippers @ Kings : DNP

Clippers @ Warriors : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4 points à 43,7% au tir dont 43,3% du parking, 81% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 17,5 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa a réintégré la rotation pour le dernier soir, histoire de gambader une dernière fois après une saison sophomore très réussie. Dans le marasme des Hornets il est l’un des seuls rayons de soleil, on ne sait pas trop si c’est cool pour Moussa ou problématique pour les Hornets.

Hornets vs Bulls : 8 points à 3/6 au tir et 2/3 aux lancers, 7 rebonds et 2 steals en 23 minutes

Hornets vs Grizzlies : 10 points à 5/6 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 17 minutes

Hornets @ Raptors : DNP

Hornets @ Celtics : DNP

Hornets @ Celtics : 10 points à 4/9 au tir dont 0/1 du parking, 2/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 steals et 1 contre en 25 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,7 points à 59,6% au tir dont 0% du parking, 59,5% aux lancers, 6,2 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 17,5 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Fin de saison pour Tidjane, peut-être le Français le plus décevant cette année. Ne pas être trop pressé mais attention la première impression reste à jamais une première impression. Obligation de step-up la saison prochaine, car la NBA est une jungle qui avale bien vite les trop petits animaux.

Hornets vs Bulls : 6 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking, 0/2 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 26 minutes

Hornets vs Grizzlies : 13 points à 3/7 du parking et 4/8 aux lancers, 9 rebonds et 3 passes en 29 minutes

Hornets @ Raptors : 9 points à 4/11 au tir dont 1/6 du parking et 6 rebonds en 31 minutes

Hornets @ Celtics : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Hornets @ Celtics : 5 points à 1/11 au tir dont 1/7 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 36 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,9 points à 30,3% au tir dont 28,3% du parking, 71,3% aux lancers, 4,7 rebonds, 1,2 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 20,7 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Le Thunder jouera évidemment les Playoffs et les jouera dans la peau d’un favori au titre. Ousmane Dieng, lui, va devoir se battre pour être autre chose qu’un porteur d’eau dans cette équipe de fous. Bon courage à lui.

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder @ Suns : DNP

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Pelicans : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

La meilleure semaine de sa vie. On exagère un peu, mais l’absence d’enjeu sur les derniers matchs a permis à Rayan de s’exprimer un peu et, ô étonnement, il est doué au basket-ball. On espère que ce génie de Chauncey Billups ne l’oubliera pas la saison prochaine.

Blazers vs Spurs : 7 points à 3/9 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 3 passes et 3 steals en 24 minutes

Blazers @ Jazz : 19 points à 7/17 au tir dont 1/7 du parking, 4/5 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 2 steals en 35 minutes

Blazers vs Warriors : 15 points à 6/12 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 25 minutes

Blazers vs Lakers : 13 points à 5/10 au tir dont 2/6 du parking, 1/1 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 40,8% au tir dont 27,1% du parking, 76,7% aux lancers, 1,3 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 8,8 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 18,7 points à 48,8% au tir dont 22,9 % du parking, 69,2% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,6 contre en 35,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

On a recraché notre café quand Tom Thibodeau l’a fait rentrer hier, car honnêtement on pensait qu’il n’était même pas au courant de son existence. La suite pour Pacôme ? Profiter des Playoffs, au premier rang.

Knicks vs Suns : DNP

Knicks vs Pacers : DNP

Knicks @ Pistons : DNP

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks @ Nets : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds en 11 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 32,3% au tir dont 31,6% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,2 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,9 points à 40,6% dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 33,6 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Il a eu le droit à deux matchs ce week-end, histoire de conclure cette saison bien compliquée. Pas forcément dans les plans des Blazers, on surveillera son cas lors de la Free Agency.

Blazers vs Spurs : DNP

Blazers @ Jazz : DNP

Blazers vs Warriors : 3 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 8 rebonds et 5 passes en 25 minutes

Blazers vs Lakers : 7 points à 3/7 au tir dont 0/4 du parking, 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 43,3% au tir dont 23,1% du parking, 33,3% aux lancers, 1 rebond, 0,7 passe et 0,1 steal en 5,2 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,2% au tir dont 41,7% du parking, 75% aux lancers, 5,4 rebonds, 7,4 passes, 2,2 steals et 0,7 contre en 33,3 minutes

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes