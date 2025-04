Les leaders statistiques pour la saison NBA 2024-25

La saison régulière 2024-25 s’est terminée ce dimanche soir et c’est donc l’heure de faire le point sur les joueurs qui ont dominé les catégories statistiques cette saison. Qui est le meilleur scoreur, le meilleur passeur, le meilleur contreur ou encore le roi des pickpockets (interceptions) ?

NB : à noter que pour être nommé leader d’une catégorie statistique selon la NBA, le joueur doit avoir disputé au moins 70% des matchs de son équipe, soit 58 rencontres. Ce qui explique notamment l’absence de Victor Wembanyama.

Points

Shai Gilgeous-Alexander : 32,7 Giannis Antetokounmpo : 30,4 Nikola Jokic : 29,6

Favori pour le trophée de MVP 2025, Shai Gilgeous-Alexander a montré sa domination offensive avec quasiment 33 points par match et sa régularité avec une série invraisemblable au-dessus des 20 points par match. Il remporte tranquillement le trophée des meilleurs scoreurs de NBA en 2025.

Passes

Trae Young : 11,6 Nikola Jokic : 10,2 Tyrese Haliburton : 9,2

Là aussi, c’est une victoire assez large pour Trae Young, qui a fait briller les copains comme jamais en Géorgie. Malgré ses grandes qualités de passeur, c’est seulement la première fois que le dégarni remporte ce trophée.

Rebonds

Domantas Sabonis : 13,9 Karl-Anthony Towns : 12,8 Nikola Jokic : 12,7

Et le Three-Peat pour Domantas Sabonis. Comme lors des deux dernières saisons, le pivot des Kings domine au rebond. Troisième trophée au gobage pour le Lituanien, qui a encore du chemin pour rattraper Wilt Chamberlain (11 !)

Interceptions

Dyson Daniels : 3 Nikola Jokic : 1,8 Cason Wallace : 1,8

Monstrueux en défense, Dyson Daniels a laissé trainer les mains toute l’année et sa moyenne de 3 steals par match est juste insensée. Personne n’a fait mieux dans le 21ème siècle ! Il faut remonter aux 90’s pour trouver un tel pickpocket.

Contres

Walker Kessler : 2,4 Myles Turner : 2 Brook Lopez : 1,9

Dans un monde normal, c’est Victor Wembanyama qui serait le roi des contreurs mais Wemby n’a pas disputé assez de matchs et c’est donc Walker Kessler qui va remporter la distinction. Au passage, on notera quand même le Français a plus de contres que chacun de ses concurrents au total, malgré son absence sur les deux derniers mois de la saison !

Ballons Perdus

Trae Young : 4,7 Cade Cunningham : 4,4 James Harden : 4,3

Sans surprise, on retrouve trois grands créateurs dans ce classement des ballons perdus, des joueurs qui savent faire briller les copains mais qui ont toujours un peu de déchet dans leur jeu.

Pourcentages

Jarrett Allen : 70,6 Jalen Duren : 69,2 Rudy Gobert : 66,9

On finit avec les pourcentages et cela fait comme souvent la part belle aux pivots. Trois joueurs qui aiment finir près du cercle et qui tire (très) rarement en dehors de la raquette. On leur demande d’être efficace et c’est ce qu’ils font.

Source stats : ESPN