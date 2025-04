La saison régulière NBA 2024-25 est désormais terminée et c’est donc l’occasion de jeter un œil aux leaders des différentes catégories statistiques. Dans celle du contre, Victor Wembanyama termine en tête… en ne jouant que 46 matchs.

Quand Wemby a été annoncé forfait mi-février suite à la détection d’un caillot sanguin au niveau de l’épaule, il a dû faire une croix sur les récompenses individuelles de fin de saison, dont le titre de Défenseur de l’Année qui lui semblait promis. Néanmoins, il y a une chose qu’on ne pourra pas lui enlever : aucun joueur n’a contré plus de ballons que lui cette année.

Euh…

Donc Wemby n’a pas joué un seul match officiel depuis le 12 février dernier…

… mais il reste LARGE le leader NBA en contres réalisés cette saison ?!?? 😭😭😭😭 pic.twitter.com/1V0Lnc0HTa

176 contres au total pour Victor Wembanyama en 2024-25, c’est 28 de plus que son dauphin Brook Lopez, qui a pourtant joué 36 matchs supplémentaires cette année. La phrase est dingue et montre l’hyperdomination de Victor quand il s’agit de protéger le cercle. En moyenne, Wembanyama termine la saison avec 3,8 contres par match (dans le Top 25 des meilleures moyennes de l’histoire NBA). Il était sur les bases d’une saison à 275 blocks (!!) avant sa blessure.

Déjà meilleur contreur NBA l’an dernier en tant que rookie, Wemby devrait dominer cette catégorie durant quasiment l’intégralité de sa carrière.

Source stats : NBA.com

